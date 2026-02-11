Narodno pozorište RS: Popust na februarski repertoar "za one koji vole"

U susret Danu zaljubljenih, Narodno pozorište Republike Srpske pripremilo je poseban poklon za svoju vjernu publiku - popust od 50% na programe sa februarskog repertoara.

Izvor: NPRS

Akcija traje od 14. do 28. februara, a tokom tog perioda ljubitelji teatra imaće priliku da pogledaju predstave „Razbijeni krčag“, „Šine“, „Sumnjivo lice“, „Čelične magnolije“, „Arapska noć“, „Srećno nam, Adi“, „Gospođica“ i „Stranci u noći“.

Pored predstava, publika će moći da uživa i u koncertu „Bokerini – italijanska strast i elegancija“, koji će biti realizovan u saradnji Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i Udruženja Italijana Banjaluka, u okviru Šestog festivala italijanske kulture „Insieme“.

Iz Narodnog pozorišta poručuju da je ovo idealna prilika da se ljubav prema pozorištu i klasičnoj muzici podijeli sa dragim osobama i da se februarske večeri ispune umjetnošću i emocijama.

(Mondo)