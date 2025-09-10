Kako izabrati tuš kabinu ili kadu da kupatilo djeluje veće: Arhitekte odaju trikove koje stalno koriste

Otkrivamo jednostavne, ali moćne trikove za mala kupatila. Saznajte kako izbor tuš kabine ili kade, boje, pločice i ogledala mogu da vizuelno povećaju prostor i učine ga svijetlijim i elegantnijim.

Izvor: Halfpoint/Shutterstock

Mala kupatila često predstavljaju izazov. Čak i kada prostor nije velik, postoje jednostavni trikovi koji mogu učiniti da izgleda prostranije i svijetlije. Jedan od najvažnijih elemenata koji utiču na percepciju prostora je izbor tuš kabine ili kade. Pravi izbor može potpuno promijeniti osećaj u kupatilu – od skučenog i zatvorenog do otvorenog i udobnog.

U nastavku donosimo praktične savjete i trikove koji pomažu da i najmanje kupatilo izgleda prostranije, ali i funkcionalnije.

1. Tuš kabina kao najbolji prijatelj malih kupatila

Ako imate malo kupatilo, tuš kabina je često bolja opcija od kade. Pored toga što štedi prostor, može učiniti da prostor djeluje urednije i modernije. Evo šta treba imati na umu:

Transparentna staklena vrata – staklo bez šara ili matiranja vizuelno "otvara" prostor i omogućava svjetlosti da slobodno prolazi.

– staklo bez šara ili matiranja vizuelno "otvara" prostor i omogućava svjetlosti da slobodno prolazi. Kvadratni ili pravougaoni modeli – uklapaju se u uglove i oslobađaju centralni dio kupatila.

– uklapaju se u uglove i oslobađaju centralni dio kupatila. Klizna vrata – izbjegavajte vrata koja se otvaraju na spolja, jer mogu stvarati "zapreku" i dodatno skupljati prostor.

Tuš kabina sa minimalnim okvirom i providnim staklom vizuelno "nestaje" u prostoru, stvarajući osjećaj prostranosti.

Tuš kabina sa transparentnim staklenim vratima

Izvor: Shutterstock

2. Kada koja ne "guši" prostor

Ako ipak ne želite da odustanete od kade, postoje trikovi kako i ona može izgledati "lakše" u malom kupatilu:

Ugradne kade – postavljene uz zid ili u ugao oslobađaju centralni prostor i olakšavaju kretanje.

– postavljene uz zid ili u ugao oslobađaju centralni prostor i olakšavaju kretanje. Svijetle boje i lagani materijali – akrilne kade u belim ili pastelnim tonovima vizuelno podižu prostor i čine ga prozračnijim.

– akrilne kade u belim ili pastelnim tonovima vizuelno podižu prostor i čine ga prozračnijim. Jednostavan dizajn – izbegavajte masivne i ukrašene modele. Minimalističke linije doprinose osećaju otvorenosti.

Prava kombinacija svijetle boje i jednostavnog oblika može učiniti da i mala kada izgleda moderno i "prosto".

Kupatilo sa ugradnom kadom

Izvor: Maksym Prykhodnyuk/Shutterstock

3. Zidovi i pločice kao trikovi za vizuelno proširenje

Pločice i zidovi imaju ogroman uticaj na dojam prostora. Evo nekoliko savjeta:

Velike pločice – šire i velike pločice čine da prostor djeluje besprekornije i manje fragmentirano.

– šire i velike pločice čine da prostor djeluje besprekornije i manje fragmentirano. Vertikalni uzorci – postavljene pločice vertikalno „podignu“ plafon. Horizontalne pločice čine da prostor djeluje šire.

– postavljene pločice vertikalno „podignu“ plafon. Horizontalne pločice čine da prostor djeluje šire. Svijetle nijanse – bele, bež ili pastelne boje reflektuju svetlost i stvaraju osećaj prostranosti.

Pravilan izbor pločica može biti ključan, jer one ne samo da krase prostor, već i značajno utiču na osećaj veličine.

4. Ogledala – instant efekat veće površine

Ogledala su jednostavan, ali moćan trik.

Postavite veće ogledalo iznad lavaboa ili na zid nasuprot tuša/kade.

Ogledala reflektuju svetlost i prostor, čineći da kupatilo izgleda duplo veće nego što jeste.

Dodatni plus je što ogledala doprinose i elegantnijem, modernijem izgledu kupatila.

Ogledalo u kupatilu

Izvor: Shutterstock

5. Pametno skladištenje i minimalizam

Male promjene u organizaciji mogu napraviti veliku razliku:

Ugradni ormarići i police oslobađaju pod i čine prostor preglednijim.

oslobađaju pod i čine prostor preglednijim. Smanjite dekoracije – manje predmeta na vidnom mjestu znači veća otvorenost i preglednost.

– manje predmeta na vidnom mjestu znači veća otvorenost i preglednost. Višenamenski dodaci – držači, police i ormarići sa više funkcija štede prostor i olakšavaju svakodnevnicu.

Kombinacija funkcionalnog skladištenja i minimalističkog pristupa vizuelno "čisti" prostor i daje osećaj luksuza.

Bilo da birate tuš kabinu ili kadu, pravilan izbor može potpuno promijeniti percepciju vašeg kupatila. Kombinacija svijetlih boja, providnog stakla, većih pločica i pametnog skladištenja čini prostor prostranijim i svijetlijim. Uz ove jednostavne trikove, čak i najmanje kupatilo može izgledati otvoreno, elegantno i funkcionalno – i to bez skupih renoviranja.

(MONDO/LEPA I SREĆNA)