Na čemu možete uštedjeti, a u šta se zaista isplati ulagati: Arhitekta dijeli zlatne savjete za uređenje doma

Saznajte gdje u uređenju doma možete uštedjeti, a u šta se zaista isplati investirati prema savjetima arhitektice.

Izvor: Shutterstock

Uređenje doma ne mora uvijek značiti veliko trošenje. Ključno je znati gdje i u šta uložiti, a gdje se može štedjeti bez gubitka estetike i funkcionalnosti. Arhitektica i dizajnerka enterijera Alisa Anselmo savjetuje da zaboravite na masovno proizvedene dekoracije i fokusirate se na elemente koji prostoru daju karakter. Trendovski posteri i printovi možda trenutno izgledaju atraktivno, ali vrlo brzo gube na vrijednosti i ličnosti. Bolje je investirati u kvalitetne okvire i autentičnu umjetnost – bilo vintage, ručno rađenu ili pronađenu na buvljaku.

Trpezarijske stolice – gdje investirati

Jedan od ključnih elemenata svakog doma su trpezarijske stolice. Prema savjetima arhitektice, upravo su one prostor u kojem se isplati ulagati. Umjesto uobičajenih setova koji često djeluju generički, birajte udobne, kvalitetne stolice koje ne moraju biti identične. Kombinovanje različitih stilova prostoru daje šarm i unikatnost. Dodatni plus je što se izvrsni komadi mogu pronaći i polovni.

Odlična opcija za moderan trpezarijski sto i stolice

Izvor: Shutterstock

Tepisi – mjesto gdje možete štedeti

S druge strane, tepisi su detalj na kojem slobodno možete štedjeti, posebno ako imate djecu ili kućne ljubimce. Iako estetski značajni, tepisi su podložni brzoj potrošnji, mrljama i oštećenjima. Ako nisu ključni “statement” komad, bolje je birati pristupačne modele i tako ostaviti prostor za ulaganje u trajnije i važnije elemente doma.

Okrugli tepih neutralne boje

Izvor: united photo studio/Shutterstock

Krevet – investicija koja se isplati

Krevet je komad u koji definitivno vredi uložiti. Ne samo zbog činjenice da u njemu provodimo trećinu života, već i zbog ukupnog utiska koji ostavlja u prostoru. Investirajte u čvrst i kvalitetan okvir ili čak izrađen po mjeri koji izgleda kao dio same arhitekture sobe. Ovako uređen krevet može potpuno promijeniti izgled spavaće sobe, podići osjećaj luksuza i pružiti dodatnu stabilnost.

Krevet u spavaćoj sobi

Izvor: Shutterstock

Zavjese – štedite, ali pametno

Što se tiče zavjese, na njima možete uštedjeti. Iako se često smatraju važnim estetskim detaljem, većina ljudi ih zapravo ne primjećuje osim ako nisu upečatljive. Birajte jednostavne, neutralne zavese koje se uklapaju u prostor bez previše troškova.

Luksuzne zavese u stanu

Izvor: Shutterstock

Kauč – komad koji mora biti kvalitetan

Za razliku od zavjese, kauč je komad u koji se itekako isplati ulagati. Kao centar dnevnog boravka, udobnost i kvalitet ovdje prave ogromnu razliku, jer ga svakodnevno koristite.

Kauč u dnevnoj sobi

Izvor: Shutterstock

Ključ balansa – štedite na prolaznom, ulažite u trajno

Na kraju, arhitektica naglašava da je ključ u pametan balans budžeta: štedite na stvarima koje su prolazne i lako zamjenjive, a investirajte u komade koji traju i oblikuju atmosferu prostora. Birajte komade koji govore vašim jezikom i prate vaš način života. Uređenje doma treba da bude proces koji donosi zadovoljstvo, a ne stres.

(MONDO/Lepa&Srećna)