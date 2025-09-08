logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na čemu možete uštedjeti, a u šta se zaista isplati ulagati: Arhitekta dijeli zlatne savjete za uređenje doma

Na čemu možete uštedjeti, a u šta se zaista isplati ulagati: Arhitekta dijeli zlatne savjete za uređenje doma

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Saznajte gdje u uređenju doma možete uštedjeti, a u šta se zaista isplati investirati prema savjetima arhitektice.

savjeti arhitekte za uređenje doma Izvor: Shutterstock

Uređenje doma ne mora uvijek značiti veliko trošenje. Ključno je znati gdje i u šta uložiti, a gdje se može štedjeti bez gubitka estetike i funkcionalnosti. Arhitektica i dizajnerka enterijera Alisa Anselmo savjetuje da zaboravite na masovno proizvedene dekoracije i fokusirate se na elemente koji prostoru daju karakter. Trendovski posteri i printovi možda trenutno izgledaju atraktivno, ali vrlo brzo gube na vrijednosti i ličnosti. Bolje je investirati u kvalitetne okvire i autentičnu umjetnost – bilo vintage, ručno rađenu ili pronađenu na buvljaku.

Trpezarijske stolice – gdje investirati

Jedan od ključnih elemenata svakog doma su trpezarijske stolice. Prema savjetima arhitektice, upravo su one prostor u kojem se isplati ulagati. Umjesto uobičajenih setova koji često djeluju generički, birajte udobne, kvalitetne stolice koje ne moraju biti identične. Kombinovanje različitih stilova prostoru daje šarm i unikatnost. Dodatni plus je što se izvrsni komadi mogu pronaći i polovni.

Odlična opcija za moderan trpezarijski sto i stolice
Izvor: Shutterstock

Tepisi – mjesto gdje možete štedeti

S druge strane, tepisi su detalj na kojem slobodno možete štedjeti, posebno ako imate djecu ili kućne ljubimce. Iako estetski značajni, tepisi su podložni brzoj potrošnji, mrljama i oštećenjima. Ako nisu ključni “statement” komad, bolje je birati pristupačne modele i tako ostaviti prostor za ulaganje u trajnije i važnije elemente doma.

Okrugli tepih neutralne boje
Izvor: united photo studio/Shutterstock

Krevet – investicija koja se isplati

Krevet je komad u koji definitivno vredi uložiti. Ne samo zbog činjenice da u njemu provodimo trećinu života, već i zbog ukupnog utiska koji ostavlja u prostoru. Investirajte u čvrst i kvalitetan okvir ili čak izrađen po mjeri koji izgleda kao dio same arhitekture sobe. Ovako uređen krevet može potpuno promijeniti izgled spavaće sobe, podići osjećaj luksuza i pružiti dodatnu stabilnost.

Krevet u spavaćoj sobi
Izvor: Shutterstock

Zavjese – štedite, ali pametno

Što se tiče zavjese, na njima možete uštedjeti. Iako se često smatraju važnim estetskim detaljem, većina ljudi ih zapravo ne primjećuje osim ako nisu upečatljive. Birajte jednostavne, neutralne zavese koje se uklapaju u prostor bez previše troškova.

Luksuzne zavese u stanu
Izvor: Shutterstock

Kauč – komad koji mora biti kvalitetan

Za razliku od zavjese, kauč je komad u koji se itekako isplati ulagati. Kao centar dnevnog boravka, udobnost i kvalitet ovdje prave ogromnu razliku, jer ga svakodnevno koristite.

Kauč u dnevnoj sobi
Izvor: Shutterstock

Ključ balansa – štedite na prolaznom, ulažite u trajno

Na kraju, arhitektica naglašava da je ključ u pametan balans budžeta: štedite na stvarima koje su prolazne i lako zamjenjive, a investirajte u komade koji traju i oblikuju atmosferu prostora. Birajte komade koji govore vašim jezikom i prate vaš način života. Uređenje doma treba da bude proces koji donosi zadovoljstvo, a ne stres.

(MONDO/Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma savjeti enterijer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA