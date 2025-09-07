Kako da mali stan da izgleda prostrano i moderno: 3 trika dizajnera enterijera za instant efekat

Dizajnerski trikovi za mali stan - izgledaće prostranije i moderno

Izvor: Shutterstock

Uređivanje malih stanova i soba je za dizajnere pravi kreativni izazov.

Mali prostor traži domišljatost, svaka greška se vidi, ali i svaki dobar potez donosi veliki rezultat. Upravo zato su saveti stručnjaka zlata vrijedni. Oni znaju kako da svaki kvadrat pretvore u funkcionalnu i prijatnu cjelinu, a evo šta bi odmah preduzeli u prostorijama male površine.

1. Iskoristite prirodno svjetlo

Prirodno svjetlo je najbolji saveznik malih stanova. Što više sunca dopire u prostor, on će izgledati prijatnije i veće. Zato zaboravite na teške zavjese i draperije. Umesto toga, birajte rolo mrežice ili lagane lanene zavjese koje samo blago omekšavaju svjetlost, ali je ne blokiraju. Ako imate mogućnost, ostavite prozore potpuno otkrivene.

Izvor: Shutterstock

Ideja više: Ako stan nema dovoljno velikih prozora, dodajte više rasvetnih tijela u različitim visinama – podne lampe, zidne lampe ili LED trake. Kombinacija izvora svjetla može imitirati efekat prirodnog osvijetljenja.

2. Postavite upečatljivo ogledalo

Ogledala su mali trik velikih majstora. Osim što reflektuju svetlo, ona stvaraju iluziju dubljeg i šireg prostora. "Postavljanje upečatljivog ogledala odličan je način da unesete stil, a ujedno i da prostor djeluje prostranije", objašnjava dizajnerka Ališa Hasen Roš iz studija "Bruklinteriors".

Izvor: Shutterstock

Ogledalo iznad komode u hodniku može vizuelno da proširi uski prolaz, dok veliko stojeće ogledalo u dnevnoj sobi čini da zidovi "nestaju".

Ideja više: Kada birate ogledalo, razmislite i o njegovom ramu. Zlatni ili crni okvir može unijeti luksuz, dok minimalistički ram od drveta daje toplinu prostoru.

3. Budite maštoviti sa bojama

Bijela i svijetle nijanse jesu najčešći izbor za male stanove, ali to ne znači da morate bežati od tamnih tonova. U dugom, uskom hodniku bez prirodnog svjetla, zidove možete da obojite tamnom bojom, to će potpuno promijeniti percepciju prostora. Umjesto da izgleda još manji, dobiće na dubini, a plafon može da djeluje viši nego što zapravo jeste.

Izvor: Shutterstock

Ideja više: Kombinujte dve boje u "blokovima" – na primer, donji deo zida neka bude u tamnijoj nijansi, a gornji u svjetlijoj. Tako se prostor dinamično dijeli i djeluje viši. U galeriji pogledajte kako je uređen jedan divan stan od 33 kvadrata.