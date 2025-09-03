Ideje za malu dnevnu sobu: Pet savjeta vrhunskih stručnjaka za dizajn

Pronađite najbolje ideje za uređenje malog dnevnog boravka – od izbora namještaja i boja do trikova koji prostor čine većim i luksuznijim.

Izvor: Shutterstock

Postoji nekoliko ključnih principa dobrog uređenja male dnevne sobe – jedan od njih su ideje za skladištenje, jer u malom stanu svaka stvar mora da ima svoju svrhu i da "zasluži" mjesto.

Drugi važan faktor su šeme boja – pravi tonovi mogu vizuelno otvoriti prostor, dok pogrešne boje mogu učiniti da stan izgleda još manji nego što zaista jeste. Evo na šta sve treba da obratite pažnju kad tražite ideje i rješenja za dnevni boravak.

1. Birajte manje, ali kvalitetne komade namještaja

Kada uređujete mali dnevni boravak, sve što unesete u prostor mora imati smisla – a posebno to važi za namještaj, jer nema mjesta za rasipanje.

"Da biste stvorili sofisticiran izgled u manjem prostoru, birajte manje komade, ali kvalitetne i lijepe,“ kaže Džil O’Doerty, dizajn konsultant u firmi Sofe & Stvari. "Birajte komade dugovječne vrijednosti i najbolje kvalitete koji možete da priuštite. Važno je da ostanete dosljedni svom stilu, a ne trendovima, kako biste uživali u prostoru godinama. Počnite sa osnovama, kao što su sofa ili fotelja, prije nego što dodate ostale komade."

Lena Gerasinska iz kuće "Barker i Stounhaus dodaje: "Česta je greška pretrpavanje malog stana sa previše namještaja ili komadima koji su preveliki. To odmah čini prostor skučenim. Preporučujem biranje nekoliko ključnih, proporcionalnih komada sa čistim linijama."

2. Birajte namještaj od svijetlog drveta

Iako je tamno drvo ove godine u trendu i može da izgleda veoma elegantno, stručnjaci preporučuju da ga izbjegavate u malom dnevnom boravku, osim u detaljima.

Izvor: Shutterstock

"Birajte svjetlije tonove nameštaja jer odmah čine prostor većim i svjetlijim", savetuje Monika Pučio iz kompanije Sofa Klub. "Razmislite o toplom, ali svijetlom drvetu za stolove, police ili bočne elemente – daje dimenziju bez osjećaja skučenosti."

3. Pažljivo mjerite

Prije nego što kupite novi komad ili ga premestite, uvijek ga precizno izmjerite. Ovo je posebno važno u malim prostorima, gdje nema mjesta za greške.

"Pažljivo mjerite namještaj prije kupovine. U maloj sobi ne možete sebi dozvoliti prevelike komade – čak i ako stanu, mogu tako da dominiraju prostorom da ga učine vizuelno manjim. Metar je vaš najbolji prijatelj, a možete koristiti i aplikacije koje vizualizuju namještaj u prostoru", savjetuje Monika.

4. Ne pretrpavajte prostor tekstilom i ukrasima

Kao i kod namještaja, ukrasi moraju biti odabrani pažljivo – previše stvari stvara nered i skučen izgled. Posebno se greška često pravi kod sofа, pretrpane jastucima i prekrivačima.

Izvor: Shutterstock

"Ne pretjerujte sa jastucima i prekrivačima na sofama", kaže Paulina Vojas iz Lovesofas. "Sofa prepuna ukrasa stvara osjećaj gušenja i nered u sobi. Ograničite broj dodataka na sofama da prostor izgleda prostranije."

5. Uvedite nešto neočekivano

Mali dnevni boravak ne mora da bude dosadan. Najbolji način da prostor izgleda luksuzno je dodavanje iznenađujućeg elementa.

"Uvijek uključite nešto neočekivano – antikni kovčeg kao stočić ili istočnjačku tapiseriju na zidu. Upravo takvi detalji čine prostor jedinstvenim i zanimljivim", savjetuje Martin Voler, osnivač dizajn kuće "Endru Martin". U galeriji pogledajte jedan predivno uređen mali stan.

