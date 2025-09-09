Kauč je najvažniji komad nameštaja dnevnoj sobi: Ovo su najmoderniji za jesen 2025, neki će vas iznenaditi

Kauč je centralni komad dnevne sobe, a ove jeseni donosi pet trendova za 2025: od baršuna i toplih boja do oblika koji mame na odmor.

Izvor: followtheflow/shutterstock

Dok većina još uživa u letu, u svetu enterijera već se naziru pravci koji bi mogli da obilježe naredno godišnje doba. Jesen često donosi želju za nekom vrstom promjene, ne nužno velikom, ali dovoljno snažnom da osjveži prostor i unese novu energiju u dom. Nekada je dovoljna nova boja, mekša tekstura ili drugačiji oblik da dnevna soba postane prijatnija, toplija i opuštenija. Zato ne čudi što se baš na kauč ove jeseni stavlja poseban akcenat u svetu enterijera.

Kauč, kao središnji komad svake dnevne sobe, postao je glavna platforma za izražavanje ličnog stila, ali i za novu dimenziju udobnosti. Trendovi za jesen 2025. pokazuju da će fokus biti na taktilnim materijalima, toplim nijansama i oblicima koji pozivaju na opuštanje i izležavanje. Sve je usmjereno ka stvaranju prostora u kojem se osećamo zaštićeno, smireno i povezano s prirodom, ali bez odricanja od estetike. U nastavku izdvajamo pet najizraženijih trendova za kauče koji vrede pažnje.

Debeli, mekani materijali koji mame na dodir

Jesen nas intuitivno vuče ka teksturama koje su tople, meke i bogate. Umjesto glatkih, hladnih materijala, akcenat se stavlja na taktilne tkanine poput buklea, brušene kože, somota ili grubog lana. Kauči presvučeni ovakvim tkaninama stvaraju osećaj doma, čak i kada su minimalističkog dizajna. Kombinacije grubog i mekanog, matiranog i sjajnog donose dubinu i vizuelnu toplinu u prostor.

Boje i toplina zemlje

Zaboravite na hladne sive i ledeno bijele nijanse, jer je ove jeseni sve u znaku boja koje prizivaju mir i prizemljenost. Tonovi terakote, maslinasto zelene, oker, konjak i zagasito crvena vraćaju se u enterijere punom snagom. Na kauču se ti tonovi lako kombinuju sa neutralnim jastucima, prekrivačem ili tepihom, a prostor odmah dobija karakter i toplinu. To su boje koje traju i ne podliježu prolaznim trendovima.

Zaobljeni, organski oblici

Kauči sa izraženim uglovima i ravnim linijama polako odlaze u prošlost. Umjesto njih dolaze modeli sa mekim ivicama, talasastim naslonima i zaobljenim rukonaslonima – oblici koji „grle“ prostor i pozivaju na odmor. Ovaj trend inspirisan je prirodnim formama, a osim što izgleda elegantno, ima i psihološki umirujući efekat. Odlično funkcioniše i u većim i u manjim prostorima, gde je potrebna doza mekoće.

Kombinacija starog i novog

Ove jeseni kauč ne mora biti potpuno nov – sve češće se poseže za restauriranim komadima, nasledjenim modelima sa novim presvlakama ili nameštajem inspirisanim vintidž estetikom. Posebno će biti popularni oblici iz 70-ih i 80-ih godina – niski, udobni modeli sa bogatim teksturama i naglašenim naslonima. Takvi kauči lako se kombinuju sa modernim stolovima i rasvetom, pa prostor dobija karakter bez previše truda.

Kauč kao mini ostrvo udobnosti

Kauč, osim što je osnovni komad za sjedenje, lako postaje i „zona odmora“. Sve je više modela sa produženim sjedištem (chaise lounge), dubokim jastucima i modularnim elementima koji se spajaju i stvaraju mala ostrva udobnosti. Čak i ako živite u manjem stanu ili ste ograničeni kvadraturom, ideja je jasna: kauč treba da bude mesto na kojem ćete žejleti da ostanete duže nego što ste planirali – a jesen je pravo vijreme da to i postane.

(Fashion.hr/ Lepa&Srećna)

