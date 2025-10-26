logo
Kako da renovirate kupatilo za male pare: Ideje koje možete sami da izvedete brzo i lako

Kako da renovirate kupatilo za male pare: Ideje koje možete sami da izvedete brzo i lako

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Svaka promjena u kupatilu ima veliki efekat, evo šta možete da uradite brzo i bez velikih troškova - renoviranje, ali za male pare.

Kako da renovirate kupatilo za male pare Izvor: Shutterstock

Ako maštate o renoviranju kupatila, znate da je potrebno izdvojiti mnogo novca za skidanje starih i postavljanje novih pločica, kao i za nove sanitarije.

Međutim, to se ne isplati uvek, a ako nemate para za velike promjene, ne znači da morate da odustanete. Nekoliko promišljenih zahvata može dosta da uljepša kupatilo, a možete da ih čak izvedete i sami.

Dizajnerka enterijera Peti Hempton otkriva koje promene zaista prave razliku, a ne koštaju hiljade evra niti traže angažovanje majstora.

Boja za krečenje kupatila

"Boja je najmoćniji alat za transformaciju prostora u odnosu na cijenu", kaže dizajnerka. Prema njenim riječima, mali prostor poput kupatila može se okrečiti za malo para, a efekat je odmah vidljiv. Predlaže da se poigrate sa akcentnim zidom ili dvobojnim tretmanom - tamnija nijansa dole, svjietlija gore - što vizuelno proširuje prostor.
Boja nije rezervisana samo za zidove. Možete osvežiti ormariće, vrata, lajsne, pa čak i pločice. Umjesto da ih mijenjate, jednostavno ih prefarbajte i uštedite mnogo novca.

Izvor: Shutterstock

Tapete koje trpe vlagu

Ako želite da kupatilu date izrazitiji karakter, razmislite o tapetama. Danas postoje samoljepljive, vlagootporne varijante koje su idealne za kupatilske uslove. Dizajnerka savjetuje da se ne ustručavate da koristite jake desene i boje - kupatilo je pravo mjesto za eksperimentisanje, pogotovo ako vam je previše da ih stavite u dnevnu sobu.

Nova WC šolja

Stara WC šolja može da naruši cjelokupan utisak. Zamjena je jednostavan posao koji mnogi mogu obaviti sami, ali ako niste sigurni, možete angažovati vodoinstalatera. Taj zahvat ne košta previše. Osim što doprinosi izgledu, sa novom šoljom biće i manje nezgoda u vidu curenja.

Izvor: Shutterstock

Armature, držači, ručke i kukice često se zanemaruju, a mogu značajno uticati na stil. Ako ne možete da menjate slavine, promjenite okove - to je pristupačan način da osvežite prostor. Ako ne možete da uskladite sve metale, birajte komplementarne nijanse umesto identičnih. Ukoliko ne planirate da otvarate zidove u zoni tuša ili kade, obavezno proverite da li nove armature odgovaraju postojećim instalacijama.

