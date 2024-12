9 recepata za Novu godinu, od predjela do deserta

Za Novu godinu uz ovaj jelovnik imaćete najbolju i najukusniju gozbu! Pregršt recepata ukrasiće vašu trpezu.

Izvor: shutterstock/canva

Predjelo

1. Jelka sa maslinama i sirom za slano predjelo

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

475 g isjeckanog polutvrdog sira

240 g sitno isjeckanog kačkavalja

160 g sjeckanih ljutih papričica

120 g blanširanih badema, sjeckanih

115 g fine kobasice, sitno isjeckane

180 g kiselih krastavčića, sitno isjeckanih

2 čena bijelog luka, isjeckana

2 kašike mešavine začinskog bilja

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice tucane paprike

230 g krem sira, sobne temperature

170 g zelenih maslina, bez koštica, isječenih na pola

180 g crnih maslina bez koštica, isječenih na pola

115 g pečene crvene paprike, isječene na komadiće

grančice ruzmarina, za ukrašavanje

1 kriška sviježe mocarele

krekeri, za serviranje

Recept za jelku sa maslinama i sirom:

Za ovo predjelo u velikoj činiji pomiješajte viljuškom polutvrdi sir, kačkavalj, ljute papričice, bademe, kobasicu, kisele krastavčiće, bijeli luk, začinsko bilje, so i tucanu crvenu papriku, dok se ne sjedine. Pomoću gumene lopatice umiješajte krem sir u ovu mješavinu, dok se dobro ne sjedine.

Postavite plastičnu foliju od 60 cm na dasku za sječenje tako da duži kraj bude okrenut prema vama. Postavite još jednu foliju iste veličine preko prve, tako da kraći kraj bude okrenut prema vama. Stavite mešavinu krem sira u centar folije. Povucite sa svih strana plastiku preko mješavine krem sira i oblikujte je u formu božićne jelke, tačnije piramide ili kupe. Čvrsto umotajte oblikovani sir u plastiku i ohladite, oko 30 minuta.

Skinite plastičnu foliju sa sira. Osušite masline papirnim ubrusima da uklonite višak tečnosti. Ukrasite jelku od krem sira maslinama, crvenom paprikom i ruzmarinom. Nožem isijecite mocarelu u obliku zvijezde. Ubacite čačkalicu u dno zvijezde i umetnite u vrh drveta. Servirajte uz krekere.

2. Urme umotane u slaninu

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

24 velike urme, bez koštica

115 g izmrvljenog kozjeg sira

12 kriški slanine, presječenih na pola

60 g meda

3/4 kašice tucane paprike

1 kašičica sitno isjeckanog ruzmarina

3/4 kašičice svježe mljevenog crnog bibera

Recept za urme umotane u slaninu

Zagrijte rernu na 200°. Obložite lim papirom za pečenje. Presijecite urme po dužini pazeći da ne isječete do kraja. Stavite malu količinu sira u sredinu svake urme. Umotajte komad slanine oko svake urme i sastavite krajeve.

Stavite umotane urme, šavom nadole, na pripremljeni pleh. Pecite dok mast od slanine ne počne da se izdvaja, oko 15 minuta. U međuvremenu, u maloj posudi pomiješajte med, tucanu papričicu, ruzmarin i crni biber. Premažite svaku urmu ovom mješavinom. Nastavite da pečete urme dok slanina ne postane hrskava, još 15 do 20 minuta. Uživajte!

3. Pecivo sa pestom u obliku božićne zvijezde

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

680 g tijesta za picu

9 kašika pesto sosa

180 g isjeckane mocarele

1 kašika ulja

2 kašike rendanog parmezana

kečap, za serviranje

Recept za pecivo sa pestom:

Zagrijte rernu na 190°. Podelite testo na 4 jednaka dijela. Svaki komad razvaljajte u krug od 28 cm. Stavite jedan krug na lim za pečenje obložen papirom. Raširite 3 kašike pesta preko tijesta u ravnomernom sloju, a zatim pospite 60 g mocarele. Preko toga stavite drugi komad tijesta. Ponovite sa preostalim tijestom za pesto, mocarelu i picu. Gornji sloj premažite uljem i pospite parmezanom.

Stavite činiju ili čašu prečnika 8 cm u centar tijesta. Isecite krug na 16 jednakih traka, počevši od činije i idući skroz do ivice. Pazite da siječete kroz sve slojeve. Sklonite činiju.

Uzmite 2 trake jednu pored druge i uvijte jednu od druge 4 puta. Skupite ivice zajedno da biste napravili spoj. Ponovite sa preostalim trakama da biste napravili 8 spojeva. Pecite hljeb do zlatno-smeđe boje, 20 do 25 minuta. Uživajte!

Glavno jelo

1. Rolovana svinjetina sa pečurkama i spanaćem

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

4 kriške slanine, isjeckane

230 g šampinjona, tanko isječenih

1 mali crni luk, isjeckan

2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

2 čena bijelog luka, sitno isjeckana

2 kašičice isjeckanih svježih listova majčine dušice

470 g spanaća

60 ml suvog bijelog vina

170 g narendanog kačkavalja

700 g svinjskog filea

sjeckani svjež peršun, za serviranje

Recept za rolovanu svinjetinu sa pečurkama i spanaćem:

Za rolovanu svinjetinu u tiganju na srednjoj vatri pržite slaninu, povremeno miješajući, dok ne postane hrskava, 6 do 8 minuta. Prebacite slaninu na tanjir. Ocijedite sve osim 1 kašike masti iz tiganja. Vratite tiganj na jaku vatru.

Dodajte pečurke, luk, 1 kašiku ulja, 1/4 kašičice soli i 1/4 kašičice bibera i pržite, povremeno mešajući, dok povrće ne omekša, 6 do 8 minuta. Dodajte bijeli luk i majčinu dušicu i pržite, mešajući, dok ne zamiriše, oko 1 minut. Sipajte vino i kuvajte dok ne ispari, još oko 1 minut. Dodajte spanać i dinstajte, miješajući, dok spanać ne usahne i vlaga se ne upije, oko 2 minuta. Skinite tiganj sa vatre i umiješajte kačkavalj i slaninu. Pustite da se malo ohladi.

Zagrijte rernu na 218 stepeni C. Svinjski file presecite tako da dobijete oblike leptira, istucite čekićem. Otvorite ga kao knjigu i začinite sa obe strane solju i biberom. Rasporedite mješavinu pečuraka i spanaća preko isječene strane u ravnom sloju.

Počevši od dužeg kraja, čvrsto umotajte svinjski file u rolat. Učvrstite kuhinjskim kanapom i stavite na pleh za pečenje. Premažite preostalom 1 kašikom ulja. Pecite svinjetinu 25 do 30 minuta. Ostavite da se ohladi 10 minuta prije sječenja. Kada isječete ukrasite peršunom.

2. Pečena jagnjeća plećka sa krompirima

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

4 čena bijelog luka, sitno isjeckana

1 kašika sjeckanog svežeg ruzmarina

2 kašičice svježih listova majčine dušice

3 kašike ulja

so i biber po ukusu

900 g jagnjeće plećke, vezane mesarskim konopcem

900 g krompira, presečen na pola ako je veliki

Recept za pečenu jagnjeću plećku sa krompirima:

Za jagnjetinu, stavite rešetku u donju trećinu rerne i zagrijte je na 232 stepena C. U posudi pomiješajte bijeli luk, ruzmarin, majčinu dušicu i 1 kašiku ulja. Obilno začinite solju i biberom. Natrljajte jagnjetinu.

U vatrostalnu posudu za pečenje od 33 x 23 cm ubacite krompir i prelijte ga sa preostale 2 kašike ulja. Začinite ga solju i biberom. Stavite jagnjetinu na krompir. Pecite oko 1 sat, pa ostavite da odstoji 15 minuta. Skinite konac, a zatim isjecite. Uživajte!

Salate

1. Osvježavajuća salata sa prokeljom i narom

Izvor: Shuttertock

Sastojci:

5 kašika maslinovog ulja

5 kašika svježeg limunovog soka

60 g sjeckanog svježeg peršuna

2 kašičice soli

1 kašičica bibera

900 g prokelja, presječenog na pola i isjeckanog

120 g sjeckanih prženih badema

120 g sjemenki nara

parmezan, narendan, za posipanje

Recept za osvježavajuću salatu sa prokeljom i narom:

Pomešajte ulje, limunov sok, peršun, so i biber dok se ne sjedine. Dodajte prokelj i promiješajte.

Ostavite da odstoji, povremeno miješajući, najmanje 20 minuta. Ubacite bademe i sjemenke nara. Pospite parmezanom.

2. Kremasta salata sa kukuruzom, majonezom i kiselom pavlakom

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

250 g kuvanog kukuruza

200 g kuvanog pirinča

1 crvena paprika, isjeckana

1/2 crvenog luka, isjeckanog

8 g sitno nasjeckanog peršuna

112 g majoneza

80 g kisele pavlake

30 ml jabukovog sirćeta

1 kašičica mljevene paprike

biber i so po ukusu

Recept za kremastu salatu sa kukuruzom, majonezom i kiselom pavlakom:

Za ovu salatu skuvajte kukuruz i odvojeno pirinač, pa ih ocijedite i stavite u činiju. Isjeckajte papriku, luk i peršun na sitno.

Dodajte ih u činju sa kukuruzom i pirinčem i pomiješajte u sve majonez i kiselu pavlaku, sirće, mljevenu papriku, so i biber. Sve dobro promiješajte i držite u frižideru do serviranja.

Deserti

1. Burbon kuglice

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

180 g sirovih neslanih oraha

130 g mljevenog keksaa

115 g šećera u prahu

6 kašika burbon viskija

2 kašike meda

2 kašike kakao praha

1/2 kašičice soli

80 g kristal šećera

Recept za burbon kuglice:

Zagrijte rernu na 176°. Raširite orahe na lim za pečenje i pecite ih 7 do 9 minuta. Pustite da se ohlade. U blenderu izblendirajte orahe i mljeveni keks dok ne dobiju teksturu mrvica hljeba. Dodajte šećer u prahu, burbon, med, kakao i so i miješajte dok se ne sjedine.

Prebacite mešavinu burbon kuglica u srednju posudu; poklopite i stavite u frižider dok se ne stegne, oko 1 sat. U malu ravnu posudu sipajte ukrasni šećer. Obložite lim papirom za pečenje.

Kašikom podijelite na porcije i razvaljajte kuglice do prečnika 3 cm. Ostavite burbon kuglice u frižideru najmanje 1 sat da se stegnu.

2. Torta sa makom

Izvor: shuttersrtock

Sastojci:

15 bjelanaca

350 g šećera

250 g mljevenog maka

4 kašike brašna

1 prašak za pecivo

Za fil:

150 g margarina

150 g putera

15 žumanaca

450 ml mlijeka

250 ml soka od 1 pomorandže

8 kašika brašna

250 g šećera u prahu

Za glazuru:

200 g bijele čokolade

150 g margarina

4 kašike ulja

Recept za tortu sa makom:

Umutite bjelanca sa šećerom, tako što ćete postepeno da dodajete šećer. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa zajedno sa makom dodajte u umućena bjelanca. Pripremite pleh i obložite ga papirom za pečenje, sipajte napravljenu smjesu i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni, i to dok ne porumeni.

Nakon toga žumanca pomiješajte sa mlijekom, pa dodajte brašno. Preostalo mlijeko stavite da se kuva. Kada provri, u njega dodajte jaja pa promiješajte. Zatim sipajte sok od pomorandže kuvajte da se fil zgusne, a nakon toga ga prohladite. Umutite margarin i puter penasto, pa u to dodajte skuvani fil i opet umutite.

Isjecite patišpanj pa polovinom fila namažite jedan dio patišpanja, preklopite i premažite ostatkom fila. Otopite bijelu čokoladu, margarin i ulje pa time premažite tortu.

StvarUkusa