Stravična priča najljepše žene svih vremena koja je uništila ljepotu plastičnim operacijama

Govorili su da se takva ljepota više ne rađa, ali ona nikome nije vjerovala. Nažalost, ljubav prema pogrešnima odvela ju je u pakao, a cijenu je platilo njeno lice.

Izvor: YouTube/screenshot/Page Six

Kada biste tih davnih osamdesetih, devedesetih pitali ko je najlepša žena na filmskom platnu, garantujemo da bi većina odgvorila isto - Kim Besindžer. Fatalna plavuša bila je sinonim za se*sepil, prirodnu ljepotu, zavodljivost...

Muškarci su je željeli, žene joj zavidjele, ali ih to nije spriječilo da nose njene fotografije u salone i kod plastičnih hirurga ne bi li joj što više bili nalik.

Nažalost, slavna ljepotica, ma koliko da je bila velika zvijezda kojoj su se otvarala vrata za vratima, mučila je bitku sa unutrašnjim demonima koji su njenu karijeru survali do dna.

Posljednjih godina kao da se krije od javnosti, a kada su je paparaci uslikali posljednji put, prije nešto više od mjesec dana, mnogi su komentarisali koliko se promijenila. Kim se krila ispod naočara, a mnogi su pohvalili činjenicu da ne pretjeruje sa botoksom i filerima kao ranije. Ipak, posljedice preterivanja sa plastičnim intervencijama jasno su vidljive.

Izvor: Todd Williamson for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nažalost, upravo ju je opsesija vječnom mladošću dovela do toga da je od nekadašnje zavodnice postala blijeda sjenka.

Komentari da izgleda "plastično i izveštačeno" posebno su je pratili početkom godine kada je uslikana na "baby shower" proslavi ćerke Ajrlend. Kim je jedva pomjerala lice koje je bilo neprirodno glatko, a njen lik poredili su sa Džokerom.

Izvor: HEDO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Negativne kritike preplavile su mreže, nakon čega se Besindžer nije pojavljivala u javnosti sve do prije par mjeseci, a i tada nije skidala ni naočari, ni šešir.

Sada je situacija daleko nešto bolja, ali plastične intervencije definitivno su imale posljedice na njen izgled. No, šta se zapravo dogodilo Kim?

Glumicu koja je 8. decembra napunila 71 godinu, prije četiri decenije su upoređivali sa Merilin Monro i Brižit Bardo.

Kada je izašao film "Devet i po nedjelja", potom "Betmen" i "L.A Poverljivo", niko nije mogao ni da nasluti da će ova slavna diva pasti u zaborav.

Kratko smo se obradovali kada se 2017. i 2018. godine pojavila u filmovima "Pedeset nijansi sive", ali to je bio samo kratkotrajan povratak.

Jedan od glavnih razloga zašto Kim Besindžer više ne glumi je zato što pati od agorafobije i anksioznosti. Glumica je 2013. godine otkrila da je odlučila da se protiv svoje bolesti bori prirodno - bez lijekova.

"Sada se budim i uživam u životu. Ne želim da kroz život prolazim omamljena. Želim da se suočim sa svojim strahovima," rekla je ona.

Mnoge je iznenadilo i njeno priznanje da nikad nije uživala u slavi koju joj je gluma donijela.

"Ja nisam djevojka za crveni tepih. Mada obožavam glumu. Zahvalna sam što sma imala priliku da se bavi tako dugo poslom koji obožavam."

Izvor: printscreen/youtube/Robert Davis

Podsjetimo, Kim je oduvijek za sebe govorila da je izuzetno stidljiva, što je imalo veliki uticaj na njeno odrstanje. Njena stidljivost je bila ekstremna do te mjere, da se onesvešćivala kada bi je nastavnik u školi prozvao da odgovara.

Učila je balet od treće godine. Kada je stasala u djevojku u srednjoj školi, skupila je hrabrost i otišla na audiciju za navijačice. Sa 17. godina počela je da se prijavljuje na izbore za mis, kako bi dobila stipendiju. Iako nije uspjela da pobijedi, drugo mjesto joj je donijelo prvu reklamu koju je uradila.

Ubrzo nakon toga, najveća manekenska agencija na svijetu, Ford, ponudila joj je ugovor. Odbila je, jer je željela da se bavi plesom i glumom. Upisala se na Univerzitet u Džordžiji, ali ubrzo donela odluku koja će joj promijeniti život.

Odlučila je da ode u Njujork, da postane model. Iako je zarađivala i to na samom početku 1.000 dolara dnevno, Kim Besindžer nikada nije uživala u ulozi modela i jednom je rekla:

- Bilo je jako teško. Ideš sa kastinga na kasting i stalno brineš o tome kako izgledaš. Nisam to mogla da podnesem. Osećala sam se kao da me neko drži za gušu.

Nikada se nije osjećala specijalno lepom, niti joj je to bilo važno. Za jedan magazin je rekla pre mnogo godina, da je uvijek izbjegavala ogledala.

Nedugo posle potpisivanja ugovora sa Ford agencijom, pojavila se na prvoj naslovnoj strani magazina. Posle toga, ponude magazina i reklama, počele se da pljušte sa svih strana. Početkom 70-tih, Kim je krasila stotine stranica najprestižnijih časopisa, kao i bliborda po cijeloj Americi.

Uzela je časove glume, a iz zabave je pjevala u Grinič Vilidžu u Njujorku u jednom baru.

Pet godina nakon prve naslovne strane, Besindžer je prestala da se bavi manekenstvom i seli se u Los Anđeles u nadi da će postati glumica. Zaređale su se manje uloge, sve dok nije postala Bond djevojka, a onda je cijeli svijet bio njen.

Nažalost, slava je samo dodatno uticala na njene "demone" koji su jačali svakim danom. To se posebno vidjelo u njenim burnim ljubavnim odnosima.

Ljubavni život i prvi mentalni problemi

Bila je u braku sa šminkerom Ronom Sanderom u periodu od 1980-1988. godine i već tada je pokazala znake mentalne bolesti.Poznata glumica je razvila agorafobiju, i pretrpela je tešku epizodu u supermarketu, gdje je doživjela stravičan panični napad i nije izlazila iz kuće mjesecima.

Nakon toga bila je u strastvenoj vezi sa Ričardom Girom. U to vrijeme povukla je i neke rizične poslovne poteze i izgubila ogroman novac zbog čega je proglasila bankrot.

No, njen život najviše je obilježio glumac Alek Boldvin sa kojim je snimala film "The Marrying Man", a tri godine kasnije postali su par. Kim je bila ludo zaljubljena u njega, a 1995. godine dobili su kćerku Ajrland.

Izvor: HAL GARB / AFP / Profimedia

Mu­­ževni Alek se za ljubav svoje žene vegetarijanke odrekao mesa, a s neskrivenim ganućem je i pustio suze dok je gledao kako ona 1997. prima Akademijinu nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu za “L. A. Confidential” Kertisa Hansona, dok je njegova karijera pomalo posrtala.

"Problem je bio što nisam slušao sopstveni instinkt nego sam radio ono što su mi drugi savetovali, ali znao sam da griješim", priznao je tada Boldvin, koji je snimao jedan podbačaj za drugim, između ostalih i rimejk klasika "The Getaway" u kojem su njegova supruga i on pokušali da zamijene Ali Makgrou i Stiva Makvina. Naćalost, film je bio na udaru kritika i publike, a Besindžer je nominovana za najgoru glumicu.

Haos u braku

Iako je ljubav Kim i Aleka bila u početku iskrena, svoj temperament nisu mogli do kraja da kontrolišu. On je, osim s alkoholom i drogama, imao problema i s ljutnjom koju nije znao da obuzda pa se čak govorkalo da je u trenucima besa fizički nasrtao na suprugu. Da može biti nasilan, Boldvin je javno pokazao kada je 1995. godine udario fotografa koji ih je slikao dok su izlazili iz porodilišta sa Ajrlend. Fotografu je platio 4.500 dolara odštete, a Kim je pokušala da ga opravda: "On ima najveće srce od svih ljudi koje poznajem, ali isto tako ima i gadnu ćud, ali to je dio njega".

Izvor: Profimedia

Ni sa njom nije bilo lako živjeti jer, kako je to re­­kao neko ko ih dobro poznaje, "Boldvin je otkočena puška, ali ni Kim nije baš reklama za stabilnost", a brak su dodatno opteretili i njeni napadi pa­­nike i agorafobije, tako teški da nije mogla da izađe iz kuće čak ni uz pomoć lijekova (koje je poslije prestala da uzima i okrenula se isključivo psihoterapiji).

Nakon nekog vremena više nisu mogli da se slože ni oko čega, pa ni oko toga gdje će živjeti. Dok je Kim radije boravila u Kaliforniji gdje je kao velika ljubiteljka životinja i aktivistkinja za njihova prava držala brojne pse, mačke i patkice u vještačkom jezercu (svakoj je dala i ime), Boldvin je kupio kuću u Amangansetu, na obali okeana u blizini Njujorka, u koju je smjestio porodicu.

Posljednja svađa izbila je upravo zbog toga, jer je Kim tvrdila da je Ajerland tamo neprekidno prehlađena i da moraju da se presele u toplije kalifornijsko podneblje.

Bolan razvod

Par se razišao 2000. godine, a zvanično su se razveli dve godine kasnije kada se strastvena ljubav pretvorila u zlu krv, svađe, natezanja oko starateljstva nad kćerkom i uzajamne optužbe spektakularnih razmjera čak i za holivudske kriterijume.

Javno su se vrijeđali i ponižavali, a zbog njihovih sukoba ispaštala je kćerka koju je Boldvin čak nazvao "nezahvalnom, debelom svinjom". Ajrlend je zbog toga u jednom trenutku prekinula svaki kontakt sa ocem.

Izvor: Profimedia

Srećom, poslkednjih godina su "spustili" loptu, te odnosi više nisu zategnuti, naročito od kako je njihova kćerka postala mama.

Kada je rokeč o Kim, ona danas živi povučenim životom i kloni se paparaca i svjetla reflektora kada god je to moguće.

Glumica živi na kalifornijskoj plaži, a dane provodi kupajući se i uživajući u sportovima na vodi. Od 2014. godine je u vezi sa dečkom Mičom Stounom koji je frizer i sa kojim je konačno našla mirnu luku koju je toliko željela.

Pogledajte kako glumica izgleda danas i koliko se promijenila za sve ovo vrijeme: