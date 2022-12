Kameno remek djelo: Ovaj most je sada nacionalni spomenik BiH (FOTO)

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na posljednoj je sjednici donijelo odluke o proglašenju dva dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Komisije.

Za nacionalna dobra proglašena su: Graditeljska cjelina – Lukačka džamija sa mezarjem u Gradu Travniku i istorijska građevina – Rimski most Vučija (Stari most, Grčki most, Most na Sušici, Vučijanski most) u selu Vučija na teritoriji Grada Trebinja.