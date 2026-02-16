Produžen pritvor Anisu Kalajdžiću: Ubica od čijeg se gnusnog čina Mostar još oporavlja

Anis Kalajdžić, osumnjičen za ubistvo Aldine Jahić, ostaje u pritvoru još tri mjeseca prema odluci suda u Mostaru.

Izvor: Facebook printscreen

Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po predlogu Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, produžio je pritvor Anisu Kalajdžiću za tri mjeseca. On je osumnjičen za ubistvo Aldine Jahić u toaletu hotela u Mostaru.

Kako je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva, pritvor može trajati najduže do 16. maja 2026. godine. Kalajdžiću je pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe, u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje.

Anis se u mladosti bavio fudbalom

Podsjetimo, Aldina Jahić brutalno je ubijena u toaletu hotela u Mostaru nakon što je trčala od fitnes centra kako bi se sakrila od ubice Anisa Kalajdžića, prenosi Dnevni avaz. Sve vrijeme, dok je bježala od njega, vikala je da ima pištolj, međutim, kako tvrde očevici, on se ponašao totalno hladno.

Muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usljed čega je ona preminula na licu mjesta.

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio je fudbalski sudija. Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što je dobijao prijetnje jer je fudbalski sudija.

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33) osumnjičenog za ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić (32), oglasio se tim povodom te rekao da je njegova porodica skrhana bolom te da im je žao "nevine i drage djevojke koja je izgubila život".