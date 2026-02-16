"Svi Epstinovi dokumenti sada dostupni javnosti": Na spisku Elvis, Robert de Niro, ali i Paolo Zampoli

Objavljen je spisak koji sadrži imena stotina poznatih ličnosti, pjevača, glumaca, političara i drugih javnih ličnosti koje se pojavljuju u Epstinovim dokumentima.

Izvor: House Oversight Democrats

Ovo se desilo pošto je američka ministarka pravde Pam Bondi objavila da su svi dokumenti - koji obuhvataju milione mejlova, fotografija i pisama - sada dostupni javnosti.

Ovo je prvi put da su Bondi (60) i njen tim podijelili podugačak spisak imena i naveli sve koji se pojavljuju barem jednom, poredane abecednim redom – od advokata i političara Aleksandra Akoste do biznismena Paola Zampolija (koji je nedavno posjetio Republiku Srpsku).

Spisak možete pogledati ovdje:

Full list of 305 high-profile individuals whose names are apparently in the latest release of Epstein filespic.twitter.com/c1E7vkuoyh — Jordan محمدخير Dakamseh (@Jordan_Mike)February 16, 2026

To što se neko pojavljuje u ovim dokumentima ne znači da je kriv ili da je počinio bilo kakvo nedjelo, a Bondi i njen zamjenik Tod Blanš ističu da se imena pojavljuju u "najrazličitijim kontekstima".

Poznata imena u dokumentu uključuju između ostalih i Šer, Džej Zija, Vudi Alena, Bono Voksa, Roberta De Nira, Mika Džegera, Emi Šumer, Brusa Springstina i Kevina Spejsija.

Među američkim političarima nalaze se predsjednik Donald Tramp i njegov potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, Barak i Mišel Obama, kao i Bil i Hilari Klinton.

Princ Hari i Kir Starmer takođe se pojavljuju, jer ogromna arhiva dokumenata uključuje vijesti i mejlove koji se odnose na britansku politiku. Međutim, nijedan od njih nije imao veze s Epstinom niti je posjećivao njegovo privatno ostrvo.

Na spisku se nalaze i osobe koje su preminule, uključujući Elvisa Prislija, Papu Jovana Pavla II i bivšu britansku premijerku Margaret Tačer, koja je preminula 2013.

Na listi su i Piter Mandelson (72) i Endru Mauntbeten-Vindsor (65).

Britanska policija je ovog mjeseca pokrenula krivičnu istragu o tvrdnjama da je Mandelson - koji se nekoliko puta pojavljuje u Epstinovim dokumentima - prenio povjerljive vladine informacije osuđenom pedofilu.

Endru, koji se takođe više puta pojavljuje u dokumentima, optužen je da je predavao povjerljive informacije trgovcu seksualnim uslugama, a sve je više poziva da svjedoči pred američkim Kongresom o svojim vezama s Epstinom.

Bondi u pismu dodaje: "Nijedan zapis nije uskraćen niti cenzurisan ‘zbog stida, povrede reputacije ili političke osjetljivosti, uključujući bilo kog državnog zvaničnika, javnu ličnost ili stranog dostojanstvenika’".

Prema Zakonu o transparentnosti Epstinovih dokumenata, jedini dozvoljeni izuzeci odnose se na zaštitu identiteta žrtava, detalje aktivnih istraga i materijal o seksualnom zlostavljanju djece, prenosi Telegraf.

Zakon, koji primjenjuje Ministarstvo pravde SAD nakon što ga je Donald Tramp potpisao prošle godine, nalaže javno objavljivanje svih neklasifikovanih dokumenata koji se odnose na pokojnog Džefrija Epstina i njegovu saradnicu Gislejn Maksvel (64).

Epstin, bogati američki finansijer, preminuo je u zatvoru 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim uslugama maloljetnih djevojaka.

Maksvel je uhapsio FBI i optužena je za namamljivanje maloljetnica i trgovinu seksualnim uslugama maloljetnih djevojaka, u vezi sa saradnjom s Epstinom.

Na suđenju u Njujorku 2021. godine, poslije četvorosedmičnog procesa i šest dana vijećanja porote, Maksvel je proglašena krivom po pet tačaka za trgovinu seksualnim uslugama maloljetnica.

Jedina tačka po kojoj nije proglašena krivom bila je namamljivanje maloljetnice da putuje radi seksualnih aktivnosti.