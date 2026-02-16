logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svi Epstinovi dokumenti sada dostupni javnosti": Na spisku Elvis, Robert de Niro, ali i Paolo Zampoli

"Svi Epstinovi dokumenti sada dostupni javnosti": Na spisku Elvis, Robert de Niro, ali i Paolo Zampoli

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Objavljen je spisak koji sadrži imena stotina poznatih ličnosti, pjevača, glumaca, političara i drugih javnih ličnosti koje se pojavljuju u Epstinovim dokumentima.

objavljen spisak svih koji se pojavljuju u epstinovim dokumentima Izvor: House Oversight Democrats

Ovo se desilo pošto je američka ministarka pravde Pam Bondi objavila da su svi dokumenti - koji obuhvataju milione mejlova, fotografija i pisama - sada dostupni javnosti.

Ovo je prvi put da su Bondi (60) i njen tim podijelili podugačak spisak imena i naveli sve koji se pojavljuju barem jednom, poredane abecednim redom – od advokata i političara Aleksandra Akoste do biznismena Paola Zampolija (koji je nedavno posjetio Republiku Srpsku).

Spisak možete pogledati ovdje:

To što se neko pojavljuje u ovim dokumentima ne znači da je kriv ili da je počinio bilo kakvo nedjelo, a Bondi i njen zamjenik Tod Blanš ističu da se imena pojavljuju u "najrazličitijim kontekstima".

Poznata imena u dokumentu uključuju između ostalih i Šer, Džej Zija, Vudi Alena, Bono Voksa, Roberta De Nira, Mika Džegera, Emi Šumer, Brusa Springstina i Kevina Spejsija.

Među američkim političarima nalaze se predsjednik Donald Tramp i njegov potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, Barak i Mišel Obama, kao i Bil i Hilari Klinton.

Princ Hari i Kir Starmer takođe se pojavljuju, jer ogromna arhiva dokumenata uključuje vijesti i mejlove koji se odnose na britansku politiku. Međutim, nijedan od njih nije imao veze s Epstinom niti je posjećivao njegovo privatno ostrvo.

Na spisku se nalaze i osobe koje su preminule, uključujući Elvisa Prislija, Papu Jovana Pavla II i bivšu britansku premijerku Margaret Tačer, koja je preminula 2013.

Na listi su i Piter Mandelson (72) i Endru Mauntbeten-Vindsor (65).

Britanska policija je ovog mjeseca pokrenula krivičnu istragu o tvrdnjama da je Mandelson - koji se nekoliko puta pojavljuje u Epstinovim dokumentima - prenio povjerljive vladine informacije osuđenom pedofilu.

Endru, koji se takođe više puta pojavljuje u dokumentima, optužen je da je predavao povjerljive informacije trgovcu seksualnim uslugama, a sve je više poziva da svjedoči pred američkim Kongresom o svojim vezama s Epstinom.

Bondi u pismu dodaje: "Nijedan zapis nije uskraćen niti cenzurisan ‘zbog stida, povrede reputacije ili političke osjetljivosti, uključujući bilo kog državnog zvaničnika, javnu ličnost ili stranog dostojanstvenika’".

Prema Zakonu o transparentnosti Epstinovih dokumenata, jedini dozvoljeni izuzeci odnose se na zaštitu identiteta žrtava, detalje aktivnih istraga i materijal o seksualnom zlostavljanju djece, prenosi Telegraf.

Zakon, koji primjenjuje Ministarstvo pravde SAD nakon što ga je Donald Tramp potpisao prošle godine, nalaže javno objavljivanje svih neklasifikovanih dokumenata koji se odnose na pokojnog Džefrija Epstina i njegovu saradnicu Gislejn Maksvel (64).

Epstin, bogati američki finansijer, preminuo je u zatvoru 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim uslugama maloljetnih djevojaka.

Maksvel je uhapsio FBI i optužena je za namamljivanje maloljetnica i trgovinu seksualnim uslugama maloljetnih djevojaka, u vezi sa saradnjom s Epstinom.

Na suđenju u Njujorku 2021. godine, poslije četvorosedmičnog procesa i šest dana vijećanja porote, Maksvel je proglašena krivom po pet tačaka za trgovinu seksualnim uslugama maloljetnica.

Jedina tačka po kojoj nije proglašena krivom bila je namamljivanje maloljetnice da putuje radi seksualnih aktivnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džefri Epstin spisak slavni dokumenti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ