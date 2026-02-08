Željka Cvijanović: "Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske"

Cvijanović je poručila da je jednako sramotno i večerašnje obraćanje Ognjena Bodiroge iz SDS-a i njegovo ponižavanje glasača u Republici Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske, baš kao što je sramotno i njeno šurovanje sa sarajevskom čaršijom, izjavila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Ona je naglasila da ni ponavljanje izbora, maltretiranje ljudi, ni lažne optužbe o navodnoj krađi nisu spriječili poštene ljude da ponovo izađu na izbore i odbrane volju naroda.

"Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera i poklonili povjerenje patriotskoj politici SNSD-a i koalicionih partnera", objavila je Cvijanović na društvenim mrežama.

Ona je navela da su za Branka Blanušu iz SDS-a kampanju vodili sarajevska politička i medijska čaršija i pojedinci poput Elmedina Konakovića, a za Sinišu Karana iz SNSD-a patriote i ljudi Republike Srpske.

"Hvala svim našim ljudima za još jednu veliku pobjedu! Idemo dalje za naše Ognjište, za mirnu, jaku i stabilnu Republiku Srpsku!", poručila je Cvijanović.