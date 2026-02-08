logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željka Cvijanović: "Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske"

Željka Cvijanović: "Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Cvijanović je poručila da je jednako sramotno i večerašnje obraćanje Ognjena Bodiroge iz SDS-a i njegovo ponižavanje glasača u Republici Srpskoj.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske, baš kao što je sramotno i njeno šurovanje sa sarajevskom čaršijom, izjavila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Ona je naglasila da ni ponavljanje izbora, maltretiranje ljudi, ni lažne optužbe o navodnoj krađi nisu spriječili poštene ljude da ponovo izađu na izbore i odbrane volju naroda.

"Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera i poklonili povjerenje patriotskoj politici SNSD-a i koalicionih partnera", objavila je Cvijanović na društvenim mrežama.

Ona je navela da su za Branka Blanušu iz SDS-a kampanju vodili sarajevska politička i medijska čaršija i pojedinci poput Elmedina Konakovića, a za Sinišu Karana iz SNSD-a patriote i ljudi Republike Srpske.

"Hvala svim našim ljudima za još jednu veliku pobjedu! Idemo dalje za naše Ognjište, za mirnu, jaku i stabilnu Republiku Srpsku!", poručila je Cvijanović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori Željka Cvijanović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ