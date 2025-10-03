logo
Uraganski vjetrovi u Irskoj: Oluja izazvala poplave, jedan muškarac teško povrijeđen, škole zatvorene (FOTO/VIDEO)

Izvor SRNA
Jedan muškarac zadobio je teške povrede, a više od 184.000 domaćinstava i firmi ostalo je bez struje usljed udara oluje "Ejmi" na Irsku, piše "Dejli mejl".

Oluja Ejmi u Irskoj Izvor: Aodhán Roberts / Alamy / Profimedia

Irska meteorološka agencija izdala je upozorenje na vjetar najvišeg nivoa u okrugu Donegal, gdje je stanovnicima savjetovano da se sklone.

Vjetar je obarao stabla, oštetio dalekovode i izazvao strukturna oštećenja. Mnogi putevi su zatvoreni zbog oborenih stabala.

Odbor za snabdijevanje električnom energijom /ESB/ saopštio je da je približno 184.000 domova, farmi i preduzeća širom Republike Irske večeras ostalo bez struje.

Oluja je izazvale poplave, obarala drveće, poremetila saobraćaj i dovela do zatvaranja škola i u Sjevernoj Irskoj.

Izvor: Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Širom Sjeverne Irske zatvorene su škole, a stanovnicima je rečeno da sklone zbog jakog vjetra.

Britanski meteorološki zavod saopštio je da bi brzina vjetra noćas mogla dostići i do 130 kilometara na čas duž najizloženijih priobalnih područja, a među potencijalnim posljedicama su oborena stabla i nestanak struje.

