Oluja Alis pustoši Španiju: Gradovi pod vodom, vozila zarobljena (Video)

Dramatični snimci iz Iljore u provinciji Granada prikazuju trenutak kada je obilna kiša izazvala blatnjave bujice koje su preplavile grad, zarobile vozila i poplavile više od deset domova.

Izvor: X/Climate Review/Printscreen

Dramatičan snimci objavljeni na platformi "X" prikazuju trenutak kad je blatnjava bujica preplavila grad Iljoru u provinciji Granada u Španiji, dok su šokirani posmatrači snimali iz daljine.

Bijesne bujice opkolile su kuće dok su nadirale pored zgrada, ostavljajući mnoga vozila zarobljena u mjestu. Izdat je žuti meteoalarm, poslije čega su usledile evakuacije jer je grad bio potpuno poplavljen, prenio je Dejli mejl.

"San" navodi da su hitne službe odgovorile na 15 različitih poziva vezanih za vremenske nepogode samo u Iljori. Više od 10 domova i garaža je poplavljeno dok je voda nadirala širom provincije Granada.

"Trajalo je samo 20 minuta, ali bilo je zastrašujuće", rekao je jedan svjedok za "Spaniš aj".

Oluja Alis hara Španijom više od dvije sedmice

Lokalne novine izvještavaju da je na grad palo do 60 litara kiše za manje od jednog sata. Razaranje koje je ostavila oluja Alis posljednje je u nizu koje pogađa istočnu obalu i ostrva Španije već više od dvije sedmice, ostavljajući popularna ljetovališta potpuno potopljena.

Ranije ove sedmice, crveno upozorenje proglašeno je u Valensiji, gdje su blatnjave rijeke izazvane naletima bujica zarobile vozače i potopile njihove automobile.

Zbog nevremena je Katalonija proglasila vanredno stanje za pet okruga, uključujući Taragonu, koja je najviše pogođena. Grad je takođe izdao crveno upozorenje, upozoravajući mještane da se pripreme za 180 mm kiše u 12 sati.

Obilna kiša takođe je zaustavila javni prevoz, a voz koji je saobraćao kroz mediteranski koridor između Barselone i Valensije bio je obustavljen, ostavljajući zaglavljenih oko 3.000 putnika.

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je javnost na "veliki oprez", dok su zvaničnici ponovili upozorenja na "vanrednu opasnost" zbog oluje Alis. Putnici koji se spremaju za put u Španiju pozivaju se da redovno provjeravaju informacije o letovima i vozovima zbog mogućih poremećaja, dok meteorološka upozorenja i dalje traju u većem dijelu zemlje.