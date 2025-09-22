Bujice i oluje na jugu Evrope: Više poginulih u poplavama, na hiljade domaćinstava bez struje (Video)

Stručnjaci upozoravaju da zbog klimatskih promjena atmosfera može zadržati više vlage, što povećava vjerovatnoću i intenzitet poplava izazvanih ekstremnim padavinama

Najmanje dvije osobe su poginule u Francuskoj i Španiji nakon što su poplave, klizišta i požari pogodili velike dijelove južne Evrope.

Tijelo 55-godišnje žene pronađeno je u ponedjeljak ujutro u njenom automobilu na putu do posla u regionu Kot d'Armor u Francuskoj. Prefektura je saopštila da je vozilo odnijela bujica u gradu Plumagoar. Vatrogasci u tom regionu su primili oko 1.500 poziva i intervenisali više od 400 puta zbog obilnih kiša.

Severe floods caused by extreme rainfall in Marseille, Francepic.twitter.com/wSd1NUgiqC — Disaster News (@Top_Disaster)September 22, 2025

Sjeverozapad Francuske ostao je pod narandžastim alarmom na kišu i poplave. Žuto upozorenje izdato je na jugu zemlje, u departmanu Buš-di-Ron, gde se nalazi Marsej.

Prema pisanju tamošnjih medija oko 10.000 domaćinstava u Voklizu je ostalo bez struje. Oluje su izazvale odlaganje fudbalske utakmice između Olimpika iz Marseja i Pari Sen-Žermena, a škole u ​​Ronjaku su bile zatvorene.

Bujične poplave su potopile ulice, dok je na aerodromu u Marseju nekoliko letova otkazano ili preusmjereno ka Monpeljeu, Nici i Lionu. U Avinjonu, Karpantrasu i Sarijanu mnogi su ostali bez struje, a železnički saobraćaj između Miramasa i Avinjona je bio prekinut.

Poplave i požari u Španiji

U Španiji su obilne kiše pogodile Kataloniju. Vatrogasci su u nedjelju pronašli tijelo u rijeci u Sant Pere de Riudebitlesu dok su tragali za dvije nestale osobe čiji je automobil odnijela voda.

Civilna zaštita je takođe izvestila da je spasila 27 ljudi koji su bili zarobljeni u uspinjači kod manastira Monserat nakon klizišta.

Nacionalna meteorološka služba AEMET saopštila je da je u dijelovima Katalonije za samo pola sata palo do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Oluja je privremeno zaustavila prigradske željezničke linije, a desetine letova u Barseloni su otkazane ili odložene. Istovremeno, u Galiciji su vatrogasci i vojska gasili požare koji su od četvrtka izgoreli više od 1.400 hektara šume u provinciji Lugo.

Oluje i u Italiji

Sjevernu Italiju su takođe pogodile jake kiše. Reka Seveso se izlila iz korita, što je navelo gradske vlasti da pozovu stanovnike da izbjegavaju podzemne prostore i liftove i da ostanu van ulica.

Vatrogasci u Lombardiji i Liguriji imali su više od 70 intervencija, uglavnom zbog klizišta i poplava. Jedan vozač je spasen iz poplavljenog podvožnjaka u Turateu. U Milanu su postavljene mobilne barijere, a vozovi su obustavljeni iz bezbjednosnih razloga.

Stručnjaci upozoravaju da zbog klimatskih promjena atmosfera može zadržati više vlage, što povećava vjerovatnoću i intenzitet poplava izazvanih ekstremnim padavinama.

