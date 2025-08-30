Poplava blokirala saobraćaj na ulazu u Mostar: Vozilo ostalo zarobljeno u vodi

Na sjevernom izlazu iz Mostara, ispod željezničkog mosta, jutros su se stvorile ogromne količine vode nakon obilnih padavina koje su pogodile grad i širu okolinu.

Izvor: Hercegovački.ba

Prema informacijama portala hercegovački.ba, zbog visokog nivoa vode na ovoj dionici trenutno je gotovo nemoguće proći vozilom.

Jedan vozač BMW-a nije imao sreće, njegovo vozilo ostalo je zarobljeno u vodi visokoj gotovo pola metra.

Na sreću, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na automobilu.

Građani javljaju da se voda i dalje zadržava na ovom području, a nadležne službe još nisu reagovale kako bi očistile i osposobile put za saobraćaj. S obzirom na vremenske uslove i najavljene nove padavine, vozačima se savjetuje maksimalan oprez, kao i da koriste alternativne pravce.

Pripadnici MUP-a HNK izašli su na teren te vozačima ne dozvoljavaju prolazak ovom dionicom.

Meteorolozi najavljuju mogućnost novih pljuskova u narednim satima, što bi dodatno moglo pogoršati situaciju na putnoj mreži. Vozači se pozivaju da prate obavještenja nadležnih službi i izbjegavaju rizične dionice dok se stanje ne stabilizuje.

"Zbog obilnih padavina i vode koja se zadržava u podvožnjaku na ulazu u Mostar (iz pravca Jablanice), preporučuje se korištenje magistralnog puta M-17. Policijska patrola je na terenu i reguliše saobraćaj. Zbog vode koja se zadržava u podvožnjaku u Buča Potoku obustavljen je saobraćaj", navode iz BIHAMK-a.

(AVAZ/MONDO)