Kilometarske kolone na putu Mostar – Jablanica, iz BIHAMK-a apeluju na vozače da ne idu ovim pravcem

Kilometarske kolone vozila formirane su već satima na dionici magistralnog puta M-17, između Mostara i Jablanice. Iz BIHAMK-a mole vozače da, ukoliko već nisu krenuli, izbjegnu putovanje ovom dionicom, jer je i alternativni pravac preko sela Djevor blokiran.

Izvor: Klix - screenshot

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da nije bilo saobraćajne nesreće, a prema informacijama koje prenosi BIHAMK, razlog gužvi je izrazito pojačan saobraćaj zbog pijačnog dana u Jablanici i velikog broja pješaka u centru grada.

Sanacioni radovi trenutno se izvode na magistralnim putevima: Semizovac – Olovo, Jablanica – Prozor (Mirci), Ustikolina – Goražde (Mravinjac), Sarajevo – Pale, Vrhpolje – Ključ i Bijeljina – Šepak (u Janji).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila u oba smjera.

Na prelazima Deleuša, Kostajnica i Bosanska Dubica bilježe se duge kolone na izlazu iz BiH, dok je na prelazu Šepak gužva na ulazu u zemlju. Povremeno se na prelazu Bijača u oba smjera formiraju duže kolone vozila, dok su na ostalim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je samo za putnička vozila do 3,5 tone.

(Klix/MONDO)