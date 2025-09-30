logo
Ibica pod vodom nakon uragana: Poplavljen i aerodrom, automobili "plutaju" ulicama (Foto)

Poplavljena je Ibica nakon uragana Gabrijel.

Uragan na Ibici Izvor: GermÃ¡N Lama / Zuma Press / Profimedia

Poznato i popularno špansko ostrvo Ibica je potpuno poplavljeno nakon uragana Gabrijel, piše "Dejli Mejl". Haos je nastao i na Balearskim ostrvima, Mursiji i u regionu grada Valensije.

Ulice su prepune vode i pretvorile su se u "rijeke". Saobraćaj u mnogim ulicama uopšte ne funkcioniše, a izlila se i kanalizacija na mnogim mjestima.

Pogledajte fotografije poplava na Ibici

Mnogi ugostiteljski lokali su takođe prepuni vode koja je prodrla čak i na aerodrom. Proglašen je crveni meteoalarm što je najviši stepen uzbune zbog obilnih padavina.

Premijer Španije Pedro Sančez je izdao upozorenje svim građanima da budu na oprezu zbog ekstremnih vremenskih nepogoda. Za ostale dijelove Španije je na snazi narandžasti meteoalarm.

(Mondo)

