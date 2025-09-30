Ibica pod vodom nakon uragana: Poplavljen i aerodrom, automobili "plutaju" ulicama (Foto)

Poplavljena je Ibica nakon uragana Gabrijel.

Izvor: GermÃ¡N Lama / Zuma Press / Profimedia

Poznato i popularno špansko ostrvo Ibica je potpuno poplavljeno nakon uragana Gabrijel, piše "Dejli Mejl". Haos je nastao i na Balearskim ostrvima, Mursiji i u regionu grada Valensije.

Ulice su prepune vode i pretvorile su se u "rijeke". Saobraćaj u mnogim ulicama uopšte ne funkcioniše, a izlila se i kanalizacija na mnogim mjestima.

Pogledajte fotografije poplava na Ibici

Mnogi ugostiteljski lokali su takođe prepuni vode koja je prodrla čak i na aerodrom. Proglašen je crveni meteoalarm što je najviši stepen uzbune zbog obilnih padavina.

Where does the sea end and the port begin?



Passengers wade off the Formentera ferry in Ibiza Town/Eivissa

pic.twitter.com/bLDKPNsgUs — Matt Taylor (@MetMattTaylor)September 30, 2025

Premijer Španije Pedro Sančez je izdao upozorenje svim građanima da budu na oprezu zbog ekstremnih vremenskih nepogoda. Za ostale dijelove Španije je na snazi narandžasti meteoalarm.

⛈️⛈️Des#oragesdiluviens touchent l'île d'Ibiza aux#Baléares. Il est tombé 236 mm à Eivissa depuis minuit dont 82 mm entre 11h et 12h. Ces pluies intenses provoquent crues éclairs et#inondationshttps://t.co/CKr4xjTcc5 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo)September 30, 2025

(Mondo)