Od uragana nas štiti staklo debljine pancira: Boba u Majamiju poslije Miltona

Uragan Milton koji je proharao Floridom nije nanio štetu na istočnoj obali na kojoj se i nalazi vila pomenutog para

Uragan Milton, nakon uragana Helena pogodio je Floridu, ali kako Slobodan Boba Živojinović rekao, uragan je bio razorniji i opasniji na Zapadnoj obali Floride, u odnosu na Istočnu obalu, to jest Majami, gdje se njegovo zdanje i nalazi.

Živojinović je ispričao da je sezona uragana uobičajena stvar u ovom dijelu Amerike, te da su ljudi već iskusni prilikom prilikom pripreme za prirodnu nepogodu.

"Dobar dan, odnosno dobro jutro sa moje strane. Ja sam juče stigao, ali normalno pratio sam dok sam bio u Beogradu. Mogu da kažem da smo mi sa ove Istočne strane imali sreću i da nas nije zakačilo, kao što je Zapadnu obalu. Uragani, oni svake godine počinju početkom avgusta, završavaju se negdje krajem oktobra i to je ta sezona. Svi na Floridi, pa i u Teksasu očekuju to, imaju veliko iskustvo. Postoji organizacija, priprema za bezbjednost", rekao je, pa dodao:

"Zapadnu obalu je zaista uragan dosta pogodio, međutim, na svu sreću nije ni toliko napravio štete koliko je on bio masivan. Govorilo se da je ovo bio najmasovniji uragan koji je udario Floridu. I na Istočnoj obali su se ljudi pripremali za to".

Boba je objasnio realnost situacije tokom sezone uragana.

"Sve što držite napolju morate da sklonite, jer može da se desi da se u trenutku vjetra razbiju prozori zbog stvari koje se drže napolju. Više stradaju one stare kuće koje su iz 50-ih i 60-ih godina koje su se pravile od drveta. Novije kuće su od čvrstog materijala. Prozori i vrata staklena, to je staklo debljine kao pancir. Obavezno je da svaka kuća koja se gradi ima takvo staklo, prozore koji su izdržljivi na uragane, do čak 150/160 milja na sat, gdje ne mogu da naštete kući. Obavezno je i da sve novije kuće imaju svoje generatore jer je to jedini problem, po završetku uragana, dolazi do nestanka struje i poplave koje nanese okean".

Živojinović je rekao i da oni imaju ljude koji se brinu o njihovoj kući u Majamiju tokom ovakvih situacija.

"Mi imamo ljude koji brinu o našoj kući, oni su sve unijeli stvari, znaju otprilike, treba ozbiljno shvatiti svaki uragan. Priprema je bilo, škole nisu radile ni na Istočnoj obali. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da me dva uragana zateknu u Majamiju, udario je više na nekom drugom mjestu, ali osjetilo se i to je dva, tri dana sjedite kući. Nekad i prave žurku, da se ljudi druže, ali i principu sjediš kući čekaš da prođe".

Boba je istakao kako se sada situacija u Majamiju smiruje i da ljudi počinju regularno da funkcionišu.

"Sada je sve normalno i škole su ponovo počele da rade. Sigurnost i bezbjednost građana je ovdje na prvom mjestu, možda neki put i previše, ali sa druge strane ne treba se igrati sa prirodom. Mi smo juče izbacili garniture koje su morale da budu u garaži. Vetar je tu i danas, ali očekuje se poboljšanje vremena i to je nešto što je na Floridi sasvim normalno", rekao je Boba Živojinović.

Brenina i Bobina vila u Majamiju ima 600 kvadrata, šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, bar pod vedrim nebom do kojeg se možete popeti liftom. Travnjak na krovu i prostrani bazen samo su djelić luksuza, ali se čini da je ipak vrijednost kuće u poziciji koja je na samom okeanu.

"Boba je sam opremao čitavu kuću, naravno ne fizički već vizijom. Naručivao je namještaj iz Italije, ali on u tome uživa. Za godinu dana je više 15 puta išao u Majami zbog raznih stvari, ali je na kraju sve ispalo kako je želio. I on i Brena vole da grade, ali je ipak udaljenost od 10.000 kilometara mnogo za svakoga".

(Blic, MONDO)