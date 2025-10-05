Evropsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira: Počelo je kao velika njiva, a preraslo je u ogroman magacin (FOTO)

Ogromno bijelo prostranstvo reflektuje sunčevu svjetlost poput džinovskog ogledala, čineći ga daleko uočljivijim nego drevna čuda poput Kineskog zida ili piramida.

Izvor: Alex Tihonovs/Shutterstock

Kompleks plastenika koji prekriva dijelove surovog pejzaža južne Španije nosi titulu najupečatljivijih građevina vidljivih iz svemira, prenosi Punkufer.

Taj poljoprivredni poduhvat, lokalno poznat kao more plastike, pretvara desetine hiljada hektara u blistavu bijelu površinu koju astronauti mogu da uoče sa Međunarodne svemirske stanice.

Kompleks prekriva više od 40.000 hektara (400 kvadratnih kilometara), što odgovara površini manjeg grada. Reflektujući plastični krovovi stvaraju upečatljiv kontrast sa okolnim pustinjskim terenom. Meštani ga zovu more plastike, i lako je videti zašto.

Iz svemira, ovo ogromno bijelo prostranstvo reflektuje sunčevu svjetlost poput džinovskog ogledala, čineći ga daleko uočljivijim nego drevna čuda poput Kineskog zida ili piramida.

The only man made structure visible from Space - the plastic greenhouses of Almeria, Spain.

Supplies nearly all of Europe's winter season tomatoes, peppers, aubergines and other salads & vegetables.

Making the desert bloom!pic.twitter.com/pKFFZLKWjg — Grapes of Wrath (@Grapes_O_Wrath)June 7, 2025

Veliki magacin

Suncem sprženi pejzaž provincije Almerija postao je dom najveće koncentracije plastenika na svijetu. Ono što je pedesetih godina prošlog vijeka počelo kao jednostavan pokušaj uzgoja usjeva u surovim uslovima, s vremenom je procvetalo u ogroman magacin koji godišnje proizvede između 2,5 i 3,5 miliona tona hrane, snabdijevajući veći dio Evrope paradajzom, paprikama, krastavcima i tikvicama van sezone.

Plastenici u Almeriji su i tehnološki inovativni, imaju napredne sisteme poput navodnjavanja kap po kap, regulacije klime i održivog upravljanja otpadom. Međutim, s obzirom na veličinu mora plastike, postoji i zabrinutost zbog potrošnje resursa i uticaja na životnu sredinu.

Šteti životnoj sredini?

Kritičari su isticali veliku potrošnju vode u regionu, ali su plastenici podstakli i značajne pomake ka održivijim praksama. Posljednjih godina sve više farmi smanjuje upotrebu hemikalija, poboljšava efikasnost korišćenja vode i dobija ekološke sertifikate. Mnogi od tih pogona danas služe kao modeli ekološki prihvatljive poljoprivrede, nastojeći da usklade produktivnost i očuvanje prirode.

(EUpravo zato/Punkufer)