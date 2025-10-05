logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira: Počelo je kao velika njiva, a preraslo je u ogroman magacin (FOTO)

Evropsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira: Počelo je kao velika njiva, a preraslo je u ogroman magacin (FOTO)

Izvor Eupravozato
0

Ogromno bijelo prostranstvo reflektuje sunčevu svjetlost poput džinovskog ogledala, čineći ga daleko uočljivijim nego drevna čuda poput Kineskog zida ili piramida.

Plastenici za proizvodnju hrane u Španiji vide se iz svemira Izvor: Alex Tihonovs/Shutterstock

Kompleks plastenika koji prekriva dijelove surovog pejzaža južne Španije nosi titulu najupečatljivijih građevina vidljivih iz svemira, prenosi Punkufer.

Taj poljoprivredni poduhvat, lokalno poznat kao more plastike, pretvara desetine hiljada hektara u blistavu bijelu površinu koju astronauti mogu da uoče sa Međunarodne svemirske stanice.

Kompleks prekriva više od 40.000 hektara (400 kvadratnih kilometara), što odgovara površini manjeg grada. Reflektujući plastični krovovi stvaraju upečatljiv kontrast sa okolnim pustinjskim terenom. Meštani ga zovu more plastike, i lako je videti zašto.

Iz svemira, ovo ogromno bijelo prostranstvo reflektuje sunčevu svjetlost poput džinovskog ogledala, čineći ga daleko uočljivijim nego drevna čuda poput Kineskog zida ili piramida.

Veliki magacin

Suncem sprženi pejzaž provincije Almerija postao je dom najveće koncentracije plastenika na svijetu. Ono što je pedesetih godina prošlog vijeka počelo kao jednostavan pokušaj uzgoja usjeva u surovim uslovima, s vremenom je procvetalo u ogroman magacin koji godišnje proizvede između 2,5 i 3,5 miliona tona hrane, snabdijevajući veći dio Evrope paradajzom, paprikama, krastavcima i tikvicama van sezone.

Plastenici u Almeriji su i tehnološki inovativni, imaju napredne sisteme poput navodnjavanja kap po kap, regulacije klime i održivog upravljanja otpadom. Međutim, s obzirom na veličinu mora plastike, postoji i zabrinutost zbog potrošnje resursa i uticaja na životnu sredinu.

Šteti životnoj sredini?

Kritičari su isticali veliku potrošnju vode u regionu, ali su plastenici podstakli i značajne pomake ka održivijim praksama. Posljednjih godina sve više farmi smanjuje upotrebu hemikalija, poboljšava efikasnost korišćenja vode i dobija ekološke sertifikate. Mnogi od tih pogona danas služe kao modeli ekološki prihvatljive poljoprivrede, nastojeći da usklade produktivnost i očuvanje prirode.

(EUpravo zato/Punkufer)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ