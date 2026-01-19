Najmanje 39 poginulih u sudaru vozova u Španiji: Strahuje se da ima još žrtava

Broj poginulih u željezničkoj nesreći u Španiji porastao je na najmanje 39. Broj žrtava mogao bi biti ponovo povećan u narednim satima.

Izvor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Broj poginulih u željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 39, a broj povrijeđenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju. Među onima koji su u teškom stanju je i četvoro maloljetnika.

Broj žrtava mogao bi biti ponovo povećan u narednim satima, jer je jedan od iskliznulih vagona "teško oštećen", rekao je predsjednik regionalne vlade Andalzuije Huanma Moreno, prenosi televizija Espanja.

Jedan od poginulih je i mašinovođa, prenosi News Max Balkans pisanje Tanjuga.

Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosijek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Do nesreće je došlo na dionici pruge koja je renovirana u maju prošle godine, pri čemu je voz koji je iskočio iz šina bio "relativno nov", odnosno star četiri godine.

Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.

Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno prvi je stigao na mjesto nesreće zajedno sa lokalnom policijom. On je za El Pais rekao da vjeruje da sudar dva voza nije bio čeoni, već bočni udar, jer nije vidio nikakve smrskane vagone.

Saobraćaj brzih vozova između Madrida i Andaluzije nakon nesreće morao je da bude obustavljen, a svi vozovi koji su bili u tranzitu preusmjereni su na svoje mjesto polaska.

(News Max Balkans/MONDO)