Najmanje 22 osobe su poginule, a oko 80 povrijeđeno kada je građevinska dizalica pala na putnički voz na sjeveroistoku Tajlanda, izazvavši iskliznuće i požar.
Nesreća se dogodila u srijedu u okrugu Sikio, u provinciji Nakon Račasima, oko 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka.
Voz je saobraćao iz glavnog grada Tajlanda ka provinciji Ubon Račatani. Prema izvještajima, dizalica je korišćena za izgradnju nadzemne pruge u okviru zajedničkog tajlandsko-kineskog projekta brze željeznice, kada je pala na voz u pokretu, izazvala njegovo iskliznuće iz šina i kratkotrajni požar.
Dizalica pala na voz, poginulo najmanje 22 ljudi: Jezive scene u Tajlandu (Foto)
Ministar saobraćaja Phipat Račakitprakan izjavio je da se u vozu nalazilo 195 putnika i da je naložio potpunu istragu. Kako je naveo, poginuli su bili u dva od tri vagona koja je pogodila dizalica.
Reporter Al Džazire Toni Čeng iz Bangkoka rekao je da se očekuje dalji porast broja stradalih.
"Prvi izvještaji govorili su o četiri poginule osobe, zatim je taj broj brzo porastao na 12, a sada, prema informacijama tajlandske policije koje su potvrđene Al Džaziri, iznosi 22", rekao je Čeng.
Tajlandski mediji navode da spasilačke ekipe uz pomoć teške mehanizacije izvlače putnike zarobljene u olupinama.
Svjedok nesreće, 54-godišnji Mitr Intrpanja, rekao je da je u trenutku incidenta bio u blizini.
"Oko devet sati ujutru čuo sam snažan zvuk, kao da se nešto obrušava odozgo, a zatim i dvije eksplozije", izjavio je on za agenciju AFP.
"Kada sam prišao, vidio sam dizalicu kako leži na putničkom vozu sa tri vagona. Metalni dio dizalice udario je u sredinu drugog vagona i praktično ga prepolovio", dodao je Mitr.
Čeng je istakao da je riječ o željezničkoj ruti koja se veoma često koristi i povezuje gusto naseljene oblasti sjeveroistočnog Tajlanda.
"Na ovoj dionici već skoro deset godina traje izgradnja kinesko-tajlandske brze pruge. Ona se gradi na betonskoj konstrukciji iznad postojeće željezničke linije, a fotografije sa mjesta nesreće ukazuju na to da je dizalica pala sa jednog od tih betonskih stubova", rekao je on.
Industrijske i građevinske nesreće u Tajlandu su česta pojava.
Godine 2023. teretni voz je u istočnom dijelu zemlje usmrtio osam osoba kada je udario u pikap koji je prelazio željezničku prugu.
Tri godine ranije, teretni voz je usmrtio najmanje 18 ljudi i povrijedio više od 40 kada je udario u autobus sa putnicima koji su išli na vjersku ceremoniju.
U martu ove godine, zgrada u izgradnji u Bangkoku srušila se nakon zemljotresa, pri čemu je poginulo više od 100 ljudi.