Dizalica pala na voz, poginulo najmanje 22 ljudi: Jezive scene u Tajlandu (Foto)

Dizalica pala na voz, poginulo najmanje 22 ljudi: Jezive scene u Tajlandu (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Najmanje 22 osobe su poginule, a oko 80 povrijeđeno kada je građevinska dizalica pala na putnički voz na sjeveroistoku Tajlanda, izazvavši iskliznuće i požar.

Dizalica pala na voz na Tajlandu, preko 20 mrtvih Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Najmanje 22 osobe su poginule, a oko 80 je povrijeđeno kada je građevinska dizalica pala na putnički voz na sjeveroistoku Tajlanda.

Nesreća se dogodila u srijedu u okrugu Sikio, u provinciji Nakon Račasima, oko 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka.

Voz je saobraćao iz glavnog grada Tajlanda ka provinciji Ubon Račatani. Prema izvještajima, dizalica je korišćena za izgradnju nadzemne pruge u okviru zajedničkog tajlandsko-kineskog projekta brze željeznice, kada je pala na voz u pokretu, izazvala njegovo iskliznuće iz šina i kratkotrajni požar.

Ministar saobraćaja Phipat Račakitprakan izjavio je da se u vozu nalazilo 195 putnika i da je naložio potpunu istragu. Kako je naveo, poginuli su bili u dva od tri vagona koja je pogodila dizalica.

Reporter Al Džazire Toni Čeng iz Bangkoka rekao je da se očekuje dalji porast broja stradalih.

"Prvi izvještaji govorili su o četiri poginule osobe, zatim je taj broj brzo porastao na 12, a sada, prema informacijama tajlandske policije koje su potvrđene Al Džaziri, iznosi 22", rekao je Čeng.

Tajlandski mediji navode da spasilačke ekipe uz pomoć teške mehanizacije izvlače putnike zarobljene u olupinama.

Svjedok nesreće, 54-godišnji Mitr Intrpanja, rekao je da je u trenutku incidenta bio u blizini.

"Oko devet sati ujutru čuo sam snažan zvuk, kao da se nešto obrušava odozgo, a zatim i dvije eksplozije", izjavio je on za agenciju AFP.

"Kada sam prišao, vidio sam dizalicu kako leži na putničkom vozu sa tri vagona. Metalni dio dizalice udario je u sredinu drugog vagona i praktično ga prepolovio", dodao je Mitr.

Čeng je istakao da je riječ o željezničkoj ruti koja se veoma često koristi i povezuje gusto naseljene oblasti sjeveroistočnog Tajlanda.

"Na ovoj dionici već skoro deset godina traje izgradnja kinesko-tajlandske brze pruge. Ona se gradi na betonskoj konstrukciji iznad postojeće željezničke linije, a fotografije sa mjesta nesreće ukazuju na to da je dizalica pala sa jednog od tih betonskih stubova", rekao je on.

Industrijske i građevinske nesreće u Tajlandu su česta pojava.

Godine 2023. teretni voz je u istočnom dijelu zemlje usmrtio osam osoba kada je udario u pikap koji je prelazio željezničku prugu.

Tri godine ranije, teretni voz je usmrtio najmanje 18 ljudi i povrijedio više od 40 kada je udario u autobus sa putnicima koji su išli na vjersku ceremoniju.

U martu ove godine, zgrada u izgradnji u Bangkoku srušila se nakon zemljotresa, pri čemu je poginulo više od 100 ljudi.

