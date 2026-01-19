logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozovi jurili više od 200 na sat? Ovo je mogući uzrok stravične železničke nesreće u Španiji

Vozovi jurili više od 200 na sat? Ovo je mogući uzrok stravične železničke nesreće u Španiji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U željezničkoj nesreći u Španiji poginulo je 39 ljudi, a prema novim saznanjima, u trenutku sudara vozovi su jurili brzinom od oko 200 kilometara na čas.

Brzina vozova koji su se sudarili u Španiji Izvor: Profimedia/Handout / AFP

Oba voza, koja su učestvovala u nesreći kod Kordobe u Španiji, u trenutku sudara su vozila brzinom od oko 200 km/h, rekli su izvori iz Ministarstva saobraćaja za Sky News.

Voz koji je prvi iskliznuo s šina, vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h. 

Do sudara je došlo u manje od 30 sekundi otkad je prvi izletio sa šina, piše Index.

Mediji spekulišu o mogućem uzroku nesreće

Nesreća je možda uzrokovana pucanjem spoja na pruzi neposredno prije nesreće, zbog čega je nastao razmak između dva dijela šina. Taj se razmak, prema toj pretpostavki, postepeno povećavao kako su vozovi prolazili.

U galeriji pogledajte fotografije nesreće u Španiji:

To je jedna od verzija događaja na kojoj, prema navodima medija, španski tehničari rade kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo.

Prema toj teoriji, prvi vagoni uspeli su sa prođu dok se razmak širio, sve dok voz nije došao do osmog vagona, kada je došlo do iskliznuća. Osmi vagon je nakon toga navodno povukao i šesti i sedmi.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija voz nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ