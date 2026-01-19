"Nesreća je veoma čudna": Ministar saobraćaja Španije dao neočekivanu izjavu nakon tragedije kod Kordobe

Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente rekao je novinarima da je nesreća u Adamuzu kod Kordobe veoma čudna i da su svi stručnjaci za železnicu veoma zbunjeni.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je danas da je željeznička nesreća u Adamuzu kod Kordobe u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, a 152 je povrijeđeno "izuzetno čudna".

Puente se rano jutros obratio novinarima na željezničkoj stanici Atoča u Madridu kako bi pružio informacije o okolnostima iskliznuća voza, rekavši da je nasreća "čudna, veoma čudna i veoma teško je objasniti je u ovom trenutku", prenosi dnevni list Pais.

Prema riječima ministra Puentea, svi stručnjaci za željeznicu sa kojima je razgovarao u nedelju uveče "su veoma zbunjeni" tom nesrećom, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

On je podsjetio da je pruga na kojoj se dogodila nesreća renovirana prošlog proleća i da je voz Irio "bio praktično nov, star manje od četiri godine".

Puente je najavio da će nezavisna komisija biti zadužena za istragu incidenta kako bi se razjasnilo šta se dogodilo.

"U ovom trenutku ne možemo ni da nagađamo da li je u pitanju vozni park ili pruga. Ne znamo", naglasio je Puente i ponavio da je "zaista čudno to što se dogodilo" s obzirom na sve okolnosti.

DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuzhttps://t.co/UbOTMTbkF2pic.twitter.com/roi4iTXs3R — EL PAÍS (@el_pais)January 19, 2026

"Šine su promijenjene na potpuno renoviranoj pruzi u koju je uloženo 700 miliona evra. Konkretno, zamjena skretnica i prekidača na toj dionici završena je u maju 2025. godine. Zato je ova nesreća veoma čudna. Dogodila se na dionici koja je potpuno prava, bez krivina. Nadamo se da će nam istraga pomoći da razjasnimo šta se dogodilo", izjavio je Puente.

Španski ministar saobraćaja je ponovio da je u nesreći u Adamuzu kod Kordobe poginulo najmanje 39 ljudi, a 152 je povrijeđeno.

