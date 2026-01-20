Raste broj žrtava željezničke nesreće u Španiji, proglašena trodnevna žalost

U Španiji je danas proglašena trodnevna žalost dok spasioci nastavljaju da pretražuju uništene vagone kako bi pronašli žrtve nakon sudara vozova u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, a desetine povrijeđeno.

Izvor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Prema posljednjim informacijama, broj žrtava željezničke nesreće u Adamuzu u Kordobi povećao se na 40, dok je 41 osoba hospitalizovana, od kojih je 12 na intenzivnoj njezi, saopštile su andaluzijske službe za hitne slučajeve.

Policija je saopštila da je otvorila nekoliko kancelarija gdje ljudi mogu da podnesu prijave i "predaju uzorke DNK radi identifikacije žrtava", prenosi Gardijan.

Premijer Pedro Sančez, govoreći sa mjesta nesreće, najavio je da će biti proglašena trodnevna žalost.

On je garantovao da će vlada objaviti informacije čim budu poznati detalji nesreće.

Skoro 500 ljudi putovalo je u dva voza koja su učestvovala u nesreći, prenio je El Pais.

U vozu na liniji Malaga-Madrid bilo je 294 ljudi, dok se u vozu koji je išao iz Madrida za Uelvu nalazilo 184 putnika.

Ministar saobraćaja Oskar Puente rekao je da će linija Madrid-Andaluzija vjerovatno ponovo biti otvorena 2. februara.