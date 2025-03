Milici Jovičić i Branki Majstorović titula "Najinspirativnije Banjalučanke"

Među 58 nominovanih koje su svojim radom, idejama i upornošću ostavile neizbrisiv trag, titulu “Najinspirativnijih Banjalučanki” ove godine ponijele su Milica Jovičić i Branka Majstorović. Pobjednice su izabrane glasovima samih nominovanih kandidatkinja.

Izvor: Grad Banjaluka

„Najinspirativnije Banjalučanke“ proglašene su sinoć na svečanosti u Banskom dvoru, a kao kruna kampanje „Za život žena“, koju četvrtu godinu zaredom organizuje Grad Banja Luka sa udruženjima građana.

Milica Jovičić istakla je da joj je drago što postoji jedna ovakva inicijativa, posebno da se bira najinspirativnija žena u preduzetništvu.

"Imala sam čast da sam nominovana i predivno je biti u društvu žena koje pokreću promjene. U Banjoj Luci je bilo nominovano 58 žena i upravo su one te koje prave promjene u društvu i gradu i dobar su primjer drugim ženama i mladim ljudima", poručila je ona.

Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da u Banjoj Luci svaki dan i mjesec u godini pripada ženama.

"Mjesec mart je vrijeme kada posebno slavimo snagu, hrabrost i uspjeh žena, a večeras smo birali one najinspirativnije među njima u oblasti preduzetništva. Čestitam Milici i Branki na prestižnim titulama i svim nominovanim damama, a posebnu zahvalnost upućujem mojoj saradnici Miladi Šukalo na sjajnoj organizaciji i predanosti u osnaživanju žena. Ovo veče je posvećeno vama", kazao je gradonačelnik.

Naglasio je da da izbor najboljih među njima ne znači reklamu tim damam, nego je to podstrek svim drugim damama koje možda tek kreću u posao.

"Ponosan sam na ove žene, što pored toga što rade ove izazovne poslove i imaju firme, manje ili veće, što su ispričale i svoje životne priče od kojih neke nisu bile ni lake. Upravo one služe drugim dama banje lUke da se i one osmjele i usude i to suština ove kampnje. Dakle, ova kampanja je podstrek svim dama i ponosan sam što je Banja Luka grad snažnih, hrabrih i odvažnih žena", zaključio je gradonačelnik.

Projekt menadžer Grada i predsjednica Organizacionog odbora kampanje „Za život žena“, Milada Šukalo Banja Luka rekal je da od kada je na čelu Banje Luke gradonačelnik Draško Stanivuković, da se stalno pomijeraju granice kada su u pitanju aktivnosti i mjere za brigu o porodici.

"I ova kampanja je nastala kao rezultat naše želje i naše inicijative da Osmi mart ne obilježavamo samo kao dan kada dijelimo ružu, nego da zapamtimo datum koji je bitan u istoriji kada su u pitanju ljudska prava i prava žena", navela je Šukalo.

Naglasila je da je tokom cijelog ovog mjeseca, Grad pokrovitelj velikog broja aktivnosti, od kojih je izdvojila različite panele, sajmove rukotvorina, predavanja, edukacije o preduzetništvu, te promociju najuspješnih među nama.

"Tokom kreiranja ove kampanje pažljivo smo uključili sve marginalizovane grupe žena u našem društvu, tako da je i naš logo i cijela kampanja djelo dama koje su radile na radno-okupacionoj terapiji u Sigurnoj kući. Partner su nam Fondacija „Udružene žene“ i druge organizacije koje se bave temomom ljudskih prava", kazala je Šukalo i dodala je da je ovo gala veče rezultat onog što smo radili zadnjih mjesec dana, gdje želimo da promovišemo one među nama koje su vrijedne, koje mogu da budu primjer drugima, a koje u stvari nisu dovoljno vidljive u našem društvu.

U jeku najvećeg broja zabilježenih nasilja nad ženama, kako je istakla – govori se i o ovoj temi, pa će se tako na ulicama Banje Luke u narednim danima moći vidjeti snažne poruke, odnosno jedna neobična izložba naše umjetnice Nine Babić.

U ime Fondacije „Udružene žene“ Gorica Ivića kazala je da je ova Fondacija partner Gradu i u cijelom martu, mjesecu u kojem se obilježava i kampanja „Za život žena“.

"Kroz različite aspekta života i rada želimo da ukažemo na značaj prava koje žene danas imaju u društvu, ali isto tako na značaj toga da i dalje treba da radimo da ova prava koja su već postigle održe, ali i da se borimo za ona koja nam nedostaju", kazala je Ivić.

Dodala je da je važno da se slave uspjesi žena, kako je poručila – ne samo zbog žena koje su smogle snage i hrabrosti da pomjere granice, nego zbog svih onih djevočica koje su dio ovog društva.

Specijalna gošća na sinoćnjoj svečanosti u Banskom dvoru bila je Ana Dornik, dama koja je svoje iskustvo prolaska kroz bolest i brige o sebi podigla na jedan veći nivo i tako poslala snažnu poruku drugim ženama koje se nalaze u toj situaciji. U zabavnom dijelu programa nastupio je Marko Luis.

Imajuću u vidu veliki broj prijava, ove godine odlučeno je da budu nagrađene dame koje su postigle uspjehe kao samostalni preduzetnici, ali i dame koje vode velike kompanije.

(MONDO)