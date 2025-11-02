logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zbrisaću vas ako nastavite da ubijate hrišćane": Tramp zaprijetio vojnom akcijom u Nigeriji

"Zbrisaću vas ako nastavite da ubijate hrišćane": Tramp zaprijetio vojnom akcijom u Nigeriji

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da je zatražio od Ministarstva odbrane da bude spremno za moguću vojnu intervenciju u Nigeriji i najavio odmah obustavljanje američke pomoći, ukoliko nigerijska vlast ne stane na put ubijanju hrišćana.

Tramp zaprijetio vojnom akcijom u Nigeriji Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Američki predsjednik Donald Tramp zapretio je da će "zbrisati" islamske teroriste u Nigeriji ako se nastavi ubijanje hrišćana. Tramp je u subotu izjavio da je zatražio od Ministarstva odbrane da se pripremi za moguću vojnu akciju u Nigeriji ako nigerijska vlada "nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana".

Vlada SAD će takođe odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji, rekao je Tramp u objavi na Truth Social. Tramp je rekao da bi SAD mogle da "uđu u tu sada osramoćenu zemlju, 'pucajući', kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine", prenosi Reuters.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nigerija Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ