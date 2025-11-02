"Zbrisaću vas ako nastavite da ubijate hrišćane": Tramp zaprijetio vojnom akcijom u Nigeriji

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da je zatražio od Ministarstva odbrane da bude spremno za moguću vojnu intervenciju u Nigeriji i najavio odmah obustavljanje američke pomoći, ukoliko nigerijska vlast ne stane na put ubijanju hrišćana.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Američki predsjednik Donald Tramp zapretio je da će "zbrisati" islamske teroriste u Nigeriji ako se nastavi ubijanje hrišćana. Tramp je u subotu izjavio da je zatražio od Ministarstva odbrane da se pripremi za moguću vojnu akciju u Nigeriji ako nigerijska vlada "nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana".

Vlada SAD će takođe odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji, rekao je Tramp u objavi na Truth Social. Tramp je rekao da bi SAD mogle da "uđu u tu sada osramoćenu zemlju, 'pucajući', kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine", prenosi Reuters.