"Bolje da ste išli na liturgiju“ – Stanivuković odgovorio na Dodikove optužbe

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković oštro je odgovorio na izjavu predsjednika RS Milorada Dodika, koji je opozicione PDP, SDS i Listu za pravdu i red nazvao „društvom s ograničenom odgovornošću za uvoz migranata na veliko i trgovinu na malo – ‘Trojčica’ d.o.o.“

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

„Spin i laž nikada neće postati politika! Bolje da ste jutros otišli na liturgiju nego što ste tvitovima unosili nove podjele među svoj narod“, poručio je Stanivuković u saopštenju.

Dodiku je poručio da, ako zaista želi otvorenu raspravu o planu britanske vlade da u BiH formira centre za odbijene migrante, tu temu stavi na dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske.

„Ako želite da raspravljamo o migrantima, stavite to na dnevni red parlamenta, gdje se glasa i gdje se istina vidi. Pokazali smo to mnogo puta do sada. Najgore je što nam o izdaji pričate vi, koji ste strancima nudili naša rudna bogatstva u zamjenu za slobodu!“

Stanivuković je podsjetio da je više puta demantovao tvrdnje koje dolaze iz vrha vlasti, ali da se, kako kaže, plasirane neistine nastavljaju.

„Čuli ste vi da sam sve demantovao, ali vas to ne interesuje, jer svjesno lažete i obmanjujete ljude, pokušavajući nanijeti političku štetu. Iznad toga se nikada niste mogli izdići“, naveo je lider PDP-a.

Poručio je da je opozicija, uprkos političkim razlikama, više puta pokazala da zna kada i kako treba da djeluje u interesu Republike Srpske.

„Dok mi imamo snage, koliko god politički da se razlikujemo, reći da je proces protiv vas politički montiran; dok god smo spremni da dignemo ruku za veto, da Srbi ne budu preglasani; dok jasno razlikujemo naše nacionalne interese od političke borbe – s druge strane, vi niste spremni ni na šta drugo osim laži“, zaključio je Stanivuković.

(MONDO)