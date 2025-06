Stanivuković obišao radove: Uz Pravni fakultet niče park od 15.000 kvadrata – ljetna scena, igrališta i šetališta

Banja Luka uskoro dobija novo mjesto za odmor i rekreaciju – Studentski park kod Pravnog fakulteta, koji će, osim ljetne pozornice, sadržavati šetališta, rekreativne zone i dječije igralište.

Izvor: Grad Banja Luka

Radove na uređenju ove lokacije obišao je gradonačelnik Draško Stanivuković, istakavši da će grad na obali Vrbasa dobiti „veliki Studentski park, koji će biti simbol sjećanja i zajedništva“.

„Prostor koji je nekada bio zapušten i koji su neki pokušali da otuđe, sačuvali smo za naš grad i za sve nas. Na površini od 15.000 kvadratnih metara počeli smo gradnju ljetne pozornice, zona za rekreaciju, dječijeg igrališta i mnogobrojnih sadržaja, kao i spomen-obilježja posvećenog stradalim studentima i radnicima Univerziteta u Banjoj Luci u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je naša obaveza, ponos i istina“, rekao je Stanivuković.

Kako je pojasnio, u centralnom dijelu parka biće izgrađen amfiteatar – ljetna scena na otvorenom, sa pratećim prostorijama za izvođače i sanitarnim čvorovima, potpuno uklopljena u prirodni ambijent obale Vrbasa.

„Pješačke i biciklističke staze vodiće do dječijeg igrališta, rekreativnih zona, česme i same obale, koja će izlaziti na šetalište u dva nivoa. Jedan dio biće odmah uz Vrbas, a drugi nešto viši, povezan ambijentalnim tribinama za sjedenje, druženje i pjesmu. Cijeli prostor, od Gradskog do Venecija mosta, biće povezan u jednu cjelinu, okružen zelenilom i uređen po mjeri porodice, djece i svih koji vole svoj grad“, dodao je gradonačelnik.

Na kraju je poručio: „Ovo je pobjeda vizije nad nemarom i interesima pojedinaca. Ovo je Banja Luka koja zna šta čuva, šta gradi i kojim putem ide.“

