Nezadovoljni izgradnjom centralnog spomen-obilježja: Veterani RS najavili protest u Banjaluci

Protestni skup boraca i porodica poginulih iz skoro svih gradova i opština Republika Srpske, nezadovoljnih izgradnjom centralnog spomenika poginulim borcima, biće održan 26. avgusta u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je najavljeno je iz Koordinacije udruženja veterana specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske (VRS), na protestu se očekuje učešće predstavnika 39 udruženja brigada i ratnih jedinica koji će zatražiti dokumentaciju o tome da li će spomenik u Banjaluci biti republičkog ili gradskog karaktera, te finanijski izvještaj o utrošku sredstava.

"Sumnjamo u malverzacije i tražimo da nam se objasni kako će se na spomenik upisati imena 24.000 boraca. Zahtijevamo da nam sve ovo lično kaže gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković", navodi se saopštenju koje je proslijeđeno iz Udruženja veterana "Garda Panteri".

Mirni protest počinje u 12.00 časova ispred Gradske uprave Banjaluka.

Iz Udruženja veterana "Garda Panteri" iz Bijeljine ranije su poručili da neće dozvoliti da se zloupotrebljava 24.000 poginulih boraca i najavili protest sve dok gradonačelnik Draško Stanivuković ne predoči činjenice u vezi sa izgradnjom centralnog spomenika u Banjaluci.

(Srna)