Nezadovoljni izgradnjom centralnog spomen-obilježja: Veterani RS najavili protest u Banjaluci 2

Autor Dragana Božić
2

Protestni skup boraca i porodica poginulih iz skoro svih gradova i opština Republika Srpske, nezadovoljnih izgradnjom centralnog spomenika poginulim borcima, biće održan 26. avgusta u Banjaluci.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je najavljeno je iz Koordinacije udruženja veterana specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske (VRS), na protestu se očekuje učešće predstavnika 39 udruženja brigada i ratnih jedinica koji će zatražiti dokumentaciju o tome da li će spomenik u Banjaluci biti republičkog ili gradskog karaktera, te finanijski izvještaj o utrošku sredstava.

"Sumnjamo u malverzacije i tražimo da nam se objasni kako će se na spomenik upisati imena 24.000 boraca. Zahtijevamo da nam sve ovo lično kaže gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković", navodi se saopštenju koje je proslijeđeno iz Udruženja veterana "Garda Panteri".

Mirni protest počinje u 12.00 časova ispred Gradske uprave Banjaluka.

Iz Udruženja veterana "Garda Panteri" iz Bijeljine ranije su poručili da neće dozvoliti da se zloupotrebljava 24.000 poginulih boraca i najavili protest sve dok gradonačelnik Draško Stanivuković ne predoči činjenice u vezi sa izgradnjom centralnog spomenika u Banjaluci. 

(Srna)

zole

Neka idu Dodiku neka im objasni zašto spomenik nije izgrađen u proteklom periodu njegove vladavine, njegovi poltroni prave probleme gde god to nije potrebno ali i tome će doći kraj posle izbora koji slede

Lupaš

@zole Ne se*i. Balavac je krenuo u izgradnju spomenika mimo svake procedure. Skidaju se ploče koje su već stavljene jer je očito da nije urađeno kako treba. Požurio da napravi spomenik prije izbora i od tad nema nikakvog pomaka. Ali da, Dodik je za to kriv. Vi Draškovi fanovi ste potpuno zaluđeni.

