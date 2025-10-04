Nova era saradnje: Minić i Stanivuković stavili fokus na projekte, ne na politička prepucavanja (FOTO)

Premijer Srpske Savo Minić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković održali su danas sastanak u Gradskoj upravi.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da ga raduje današnji sastanak sa gradonačelnim Banjaluke Draškom Stanivukovićem, te poručio da će Vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama svaki put u interesu građana tražiti najbolja rješenja.

"Treba nam poruka da ćemo napraviti novi narativ u kojem nećemo trovati političku scenu međusobnim optuživanjima. Građani ne mogu živjeti od toga i biće nezadovoljni jer se projekti ne završavaju. To je iza nas", rekao je Minić novinarima nakon sastanka u Banjaluci.

Premijer je naglasio da je zadovoljan kao borac Vojske Republike Srpske, što će sa sredstvima predsjednika, Vlade i Grada biti završena izgradnja centralnog spomen obilježja poginulim borcima VRS.

"Poslije toga dogovorili smo i druge projekte kada je riječ o centru grada. Spomenik `12 beba` predstavlja sinonim sa jakom porukom i bio je okidač za našu najveću vojnu akciju `Koridor` i mislim da zaslužuje uređenje", istakao je Minić.

On je dodao da je dat rok za određene projekte, te da je dogovoreno da se naredni sastanak organizuje u Vladi Republike Srpske i da se sva pitanja adresiraju resornim ministarstvima.

"Otvorili smo niz tema i dogovorili smo se za rješenja. Bitno je da budu uključeni i predstavnici Skupštine grada da dogovor spustimo i na skupštinske odluke u interesu svih građana. Neka to bude jedna stvar i to će biti dobro", rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, evidentirana su sva davanja Vlade Srpske najvećem gradu Srpske da bi se mogli planirati budžeti i projekti.

Govoreći i planiranju i izmjeni regulacionih planova, Minić je istakao da je gradonačelnik Banjaluke obećao da će sve biti transparentno.

"Naišao sam na sagovornika i saradnju, i ovo je normalna priča i saradnja u interesu građana Banjaluke", naglasio je Minić.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ocijenio je veoma važnim današnji sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, te pozdravio novu praksu Vlade da posjeti sve lokalne zajednice.

"Sastanak je protekao u radnoj atmosferi. Optimističan sam kada je riječ o dogovoru", rekao je Stanivuković novinarima nakon sastanka.

On je ukazao na to da je ranije bilo sporno pitanje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske (VRS).

"Danas ćemo zajedno obići gradilište. To je prva posjeta spomeniku koji je skoro završen. Oko toga trebamo pokazati nacionalno i institucinalno jedinstvo. Vlada Republike Srpske je dala 1,5 miliona KM. Predsjednik Republike Srpske dao je 2,5 miliona KM, to su ogromna sredstva. Grad je izdvojio oko pet miliona KM", istakao je Stanivuković.

On je rekao da se neće gledati u procente i da su svi dali maksimum kada je riječ o izgradnji spomenika.

"Grubi radovi biće završeni do kraja ovog mjeseca. Tu će stajati počasna garda kako je to najavio i predsjednik", istakao je Stanivuković.

On je rekao da će spomenik svečano biti otkriven 9. januara.

"Svi se tome radujemo i tražićemo blagoslov Srpske prvoslavne crkve", rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je naveo da je na današnjem sastanku bilo riječi i o završetku izgradnje mosta u Česmi.

"Dogovorićemo se institucionalno poštujući snagu grada i Vlade. Završićemo finansijsku konstrukciju od četiri miliona KM i da do kraja ove ili početkom naredne godine most bude u upotrebi", naglasio je Stanivuković.

On je dodao da će za dvije sedmice biti riješeni imovinsko-pravni odnosi i radovi će se nastaviti na dvije kružne raskrsnice kod kampusa Univerziteta u Banjaluci.

"Pozvao sam premijera da obiđe kuću Milanovića. Tu je uloženo 4,5 miliona KM. U taj projekat je Vlada uložila mnogo sredstava", naveo je Stanivuković.

Stanivukovi je napomenuo da će uskoro biti završena i izgradnja trotoara u Zalužanima.

"Mi moramo da razgovaramo i Banjaluka treba da pokaže da je moguće sarađivati. Bilo bi poželjno i dobro da na sastancima bude prisutno rukovodstvo Skupštine grada", naveo je Stanivuković.

On je dodao da je ovakvim sastancima politička scena u Republici Srpskoj puno normalnija.

"Daću riječ da ću zadržati ovakav narativ", rekao je Stanivuković.

Sastanku u Gradskoj upravi prisustvovali su i ministar ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

Prethodno je Minić položio vijence na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci i na spomenik "12 beba".

