Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Nakon toga, Minić je položio vijenac i na spomenik 12 beba u Banjaluci.

U delegaciji Vlade Republike Srpske su i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

Vidi opis Minić u zvaničnoj posjeti Banjaluci: Položio vijence na spomenik poginulim borcima i spomenik 12 beba (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SRNA/Branislava Vukelić Br. slika: 10 10 / 10

Tokom današnje posjete Banjaluci, Minić će razgovarati sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

Početak sastanka Minića i Stanivukovića zakazan je u 11.00 časova u Gradskoj upravi.

U 12.15 časova Minić će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina.

Podsjećamo, sastanak Minića i Stanivukovića dogovoren je ekspresno nakon međusobnih prozivki na društvenim mrežama.

(Srna/Mondo)