Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci.
Nakon toga, Minić je položio vijenac i na spomenik 12 beba u Banjaluci.
U delegaciji Vlade Republike Srpske su i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
Minić u zvaničnoj posjeti Banjaluci: Položio vijence na spomenik poginulim borcima i spomenik 12 beba (FOTO)
Tokom današnje posjete Banjaluci, Minić će razgovarati sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.
Početak sastanka Minića i Stanivukovića zakazan je u 11.00 časova u Gradskoj upravi.
U 12.15 časova Minić će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina.
Podsjećamo, sastanak Minića i Stanivukovića dogovoren je ekspresno nakon međusobnih prozivki na društvenim mrežama.
(Srna/Mondo)