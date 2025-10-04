logo
Minić u zvaničnoj posjeti Banjaluci: Položio vijence na spomenik poginulim borcima i spomenik 12 beba (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci.

Minić u posjeti Banjaluci Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Nakon toga, Minić je položio vijenac i na spomenik 12 beba u Banjaluci.

U delegaciji Vlade Republike Srpske su i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

Tokom današnje posjete Banjaluci, Minić će razgovarati sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

Početak sastanka Minića i Stanivukovića zakazan je u 11.00 časova u Gradskoj upravi.

U 12.15 časova Minić će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina. 

Podsjećamo, sastanak Minića i Stanivukovića dogovoren je ekspresno nakon međusobnih prozivki na društvenim mrežama.

(Srna/Mondo)

Banjaluka Savo Minić Draško Stanivuković

Жаре

Отворите базен, људи шта вам је

