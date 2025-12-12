Kad treba uzimati vitamin D? Ključan je za zdravlje kostiju, srca i imuniteta, a vi možda griješite u tajmingu

Vitamin D jača kosti, srce i imunitet, ali je važno da ga uzimate u pravo vrijeme.

Sve što treba da znate o vitaminu D: koristi, tajming i savjeti ljekara.

Ljekari upozoravaju: pogrešno vrijeme uzimanja vitamina D može da utiče na san.

Ako svoj dnevni vitamin D uzimate kad vam je zgodno – uz večeru ili pred spavanje – možda je vrijeme da promijenite rutinu. Stručnjaci upozoravaju da tajming igra ključnu ulogu i da pogrešno vrijeme može da utiče čak i na kvalitet sna. Evo šta kažu ljekari i kako da maksimalno iskoristite moć ovog nutrijenta.

Zašto je vitamin D poseban?

Vitamin D je zapravo prehormon koji tijelo pretvara u aktivni hormon. To znači da ima dvostruku ulogu – i kao nutrijent i kao regulator hormonskih procesa. Naš organizam ga može proizvesti kada je koža izložena suncu, ali ga dobijamo i iz hrane i suplemenata. Njegove funkcije su brojne: od regulacije kalcijuma, preko podrške imunitetu, pa sve do uticaja na raspoloženje i zdravlje ćelija.

Tri ključne koristi vitamina D

Poboljšava zdravlje kostiju

"Vitamin D poboljšava apsorpciju kalcijuma i smanjuje rizik od preloma i osteoporoze", objašnjava dr Lamis Hamdan. Nedostatak ovog vitamina može da oslabi strukturu kostiju i poveća rizik od povreda.

Štiti srce

Studije pokazuju da vitamin D pomaže regulaciju upalnih procesa i podržava zdravlje srca. "Optimizovan unos povezan je sa boljim HDL holesterolom i regulacijom krvnog pritiska", kaže dr Džejkob Tajtelbaum, autor knjige From Fatigued to Fantastic. Istraživanja sugerišu da bi optimalan nivo vitamina D mogao da pomogne da se izbjegnu desetine hiljada smrtnih slučajeva od srčanih bolesti godišnje, kao i da se smanji rizik od moždanog udara.

Jača imunitet

Vitamin D smanjuje rizik od infekcija i autoimunih bolesti. "Nedostatak vitamina D utiče na upale, autoimunim poremećajima i otežava borbu protiv kancera i infekcija", upozorava dr Tajtelbaum. Povezan je i sa hroničnim bolom, što dodatno objašnjava zašto se sve češće govori o "epidemiji bola".

Kada ga uzimati?

"Najjednostavnije rečeno, najbolje je uzimati vitamin D ujutru ili rano popodne, jer je to period kada bismo ga prirodno dobijali od sunca", objašnjava dr Tajtelbaum. Ako ga uzimate kasno uveče, može da poremeti proizvodnju melatonina i oteža uspavljivanje.

Zašto uz hranu?

Vitamin D je rastvorljiv u mastima, pa se najbolje apsorbuje kada ga uzimate uz obrok. Dr. Teitelbaum preporučuje da obrok sadrži od 9 do 11 grama masti – jednostavan primjer je jaje uz čašu punomasnog mlijeka. Takva kombinacija prirodno se uklapa u doručak i obezbjeđuje optimalnu apsorpciju.

Vitamin D je mnogo više od običnog dodatka – on je ključan za zdravlje kostiju, srca i imuniteta. Da biste iskoristili sve njegove prednosti, važno je da ga uzimate u pravo vrijeme i da redovno proveravate nivoe u organizmu. Jutarnja rutina sa vitaminom D može da bude jednostavan, ali moćan korak ka boljem zdravlju.