Kafa nije samo ritual: Evo kako vam umjerene doze produžavaju život, štite mozak i regulišu šećer

Doktorka Reni Hoenderkamp, koja pije i do 5 šoljica kafe dnevno, objašnjava naučne razloge zašto kafa može imati pozitivne efekte na zdravlje, od dugovječnosti do smanjenog rizika od bolesti.

Iako se često upozorava na moguću štetu prekomjernog unosa kofeina, ljubitelji omiljenog napitka mogu da "odahnu" uz neke stručne smjernice o njegovim potencijalnim koristima. Dr Reni Hoenderkamp ističe nekoliko razloga zbog kojih smatra da voljeti kafu može biti više od običnog rituala, posebno ako se pije umjereno.

Prema njenim riječima, prevladavajući narativ da je kafa štetna često ne uzima u obzir širi spektar koristi koje ovaj napitak može imati.

"Iako sve može biti štetno u velikim količinama, ja se vodim motom da je umjerenost ključ, a u tim okvirima kofein može biti dobra stvar", naglasila je. Hoenderkamp sama pije oko pet šoljica kafe dnevno, povremeno i više.

Povezanost s dužim životnim vijekom

Stručnjakinja objašnjava da umjereni konzumenti kafe pokazuju tendenciju dužeg životnog vijeka i nižeg rizika od prijevremene smrti. Studije sugerišu da kofein može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i ukupne smrtnosti, dodaje ona.

Nutritivna vrijednost zrna kafe

Hoenderkamp skreće pažnju na sastav samih zrna: pržena i mljevena sadrže velike količine polifenola, antioksidanata, vitamina i minerala. Oslobađanje ovih jedinjenja tokom pripreme može doprinijeti smanjenju oštećenja DNK, što je važno u prevenciji razvoja nekih bolesti, piše Nova.

Regulacija šećera i zaštita mozga

Kafa, kako kaže, ne utiče samo na budnost već i na metabolizam: „Konzumenti kafe imaju manju vjerovatnoću da razviju dijabetes“. Dvije šoljice dnevno mogu čak ponuditi zaštitu od Alchajmerove bolesti. Jedna šoljica dnevno povezana je i sa smanjenim rizikom od moždanog udara, što doktoricu posebno zabrinjava zbog posledica koje taj zdravstveni događaj može ostaviti.

Dodatne koristi po organizam

Stručnjakinja ukazuje i na druge potencijalne prednosti:

Smanjen rizik od Parkinsonove bolesti i poboljšana kontrola pokreta kod oboljelih. Povoljno dejstvo na jetru, uz češće normalne vrijednosti jetrenih enzima kod konzumenata kafe. Raznovrsniji mikrobiom, što je povezano sa zdravijim crijevnim sistemom. Istraživanja ukazuju i na to da kofein može inhibirati rast ćelija nekih tipova tumora u laboratorijskim uslovima.

Na kraju, doktorka napominje da je važno slušati svoje tijelo jer neki ljudi mogu biti osjetljiviji na kofein, ali i podseća da umjerenost ostaje ključ u uživanju u kafi bez neželjenih efekata.