Kafa sve skuplja: "Arabika" dostiže rekord zbog manjka ponude

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Cijene kafe "arabika" nastavile su da rastu nakon što su dostigle 4,30 dolara po funti (2,20 dolara po kilogramu) usljed sve većih strahova zbog globalnog manjka ponude.

Rastu cijene kafe Izvor: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Cijene su uvećane za više od 50 odsto od avgusta i približile se rekordno visokom nivou iz februara, prenio je "Trejding ekonomiks".

Regioni koji proizvode kafu u Brazilu, vodećem proizvođaču, prolaze kroz intenzivnu sušu zbog klimatskih promjena.

Prema riječima lokalnih poljoprivrednika, neredovne prolećne kiše, posebno u Minas Žeraisu, gdje su nivoi padavina do 20. oktobra bili najniži u posljednje četiri godine, dovode u opasnost cvjetanje kafe i njenu produktivnost.

Situaciju dodatno otežava to što bi američki predsjednik Donald Tramp mogao da uvede nove carine Kolumbiji, velikom proizvođaču visokokvalitetne "arabike" zbog diplomatskog spora dvije zemlje.

Trgovci očekuju i trgovinske pregovore između SAD i Brazila o potencijalnoj reviziji američkih carina na uvoz kafe od 50 odsto. 

(Srna)

