logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobra vijest za ljubitelje kafe: Nagli pad cijena nakon što je Tramp ukinuo carine

Dobra vijest za ljubitelje kafe: Nagli pad cijena nakon što je Tramp ukinuo carine

Autor Dragana Božić Izvor atv
0

Globalne cijene kafe naglo su pale u petak nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ukinuo carine od 40 odsto na uvoz brazilskih poljoprivrednih proizvoda.

Pale cijene kafe Izvor: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Maloprodajne cijene kafe u SAD porasle su godišnje za 40 posto u septembru, dijelom zbog carina.

Rast cijena hrane glavni je faktor koji je doveo do pada Trampove popularnosti na najniži nivo od njegovog povratka na vlast, pokazalo je istraživanje Rojtersa/Ipsosa.

Trampova odluka, preko noći, dolazi nakon sličnog naloga objavljenog prošlog petka za ukidanje carina na kafu i desetina drugih proizvoda, objavio je ATV.

Brazil, vodeći proizvođač kafe, snabdijeva Sjedinjene Države, najvećeg svjetskog potrošača kafe, s oko trećinom svojih zrna.

U 12.38 po GMT, cijena arabika kafe na berzi ICE, koja se koristi kao standard za cijene kafe u svijetu, pala je za 4,4 odsto i iznosila je oko sedam dolara po kilogramu.

Ranije tokom dana cijena je naglo pala više od šest odsto, što je najniži nivo u posljednja dva mjeseca.

Cijena robusta kafe, koja se uglavnom koristi za instant kafu, pala je za 4,2 odsto i iznosila je 4.438 dolara po metričkoj toni, dok je ranije tokom dana pala za osam odsto.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kafa cijena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ