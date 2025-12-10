logo
Prirodni antiseptik iz kuhinje: Evo kako bijeli luk djeluje na bakterije u ustima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Može li običan bijeli luk da zamijeni antiseptičke rastvore za ispiranje usta? Nove studije sugerišu da, uz određene rezerve.

kako bijeli luk djeluje na bakterije u ustima Izvor: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da rastvori na bazi ekstrakta bijelog luka mogu imati značajno antimikrobno dejstvo, što ih čini potencijalnom prirodnom alternativom hemijskim sredstvima poput hlorheksidina, piše Science Daily.

Jedna studija iz 2025. godine pokrenuta na Univerzitetu u Šardži zaključila je da u većim koncentracijama rastvor bijelog luka može da smanji broj štetnih oralnih bakterija čak do nivoa sličnog onom koji daje standardni antiseptik.

Međutim, upotreba bijelog luka nije bez mane, korisnici su prijavljivali neprijatan ukus, peckanje u ustima i jači miris, što može otežati redovnu upotrebu.

Zubi i desni su kompleksna sredina dok bijeli luk može da pomogne u smanjenju bakterija, stručnjaci upozoravaju da efekat zavisi od koncentracije rastvora i trajanja ispiranja.

Zaključak

Bijeli luk u obliku vodice za ispiranje može biti zanimljiva prirodna opcija, ali za sada ne i univerzalna zamjena za klasične antiseptike, posebno zbog potencijalnih neželjenih efekata i varijabilne efikasnosti.

(Mondo.rs)

Tagovi

bijeli luk zdravlje

