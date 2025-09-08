Navike koje uništavaju kolagen i ubrzavaju starenje kože: Sigurno bar dvije stvari radite svakodnevno

Saznajte koje svakodnevne navike uništavaju kolagen u vašoj koži i ubrzavaju starenje, i kako da ih zamijenite zdravim izborima.
Kolagen je najvažniji protein u našem tijelu koji čuva elastičnost, čvrstinu i mladolik izgled kože. Nažalost, njegova prirodna proizvodnja počinje da opada već poslije 25. godine, a određene svakodnevne navike dodatno ubrzavaju taj proces. Ako želite da što duže zadržite mladalački izgled, obratite pažnju na sledeće faktore.
1. Previše šećera u ishrani
Rafinisani šećer se vezuje za proteine u tijelu i stvara proces poznat kao glikacija. On oštećuje kolagen i elastin, pa koža postaje manje elastična i sklona borama. Ako želite da sačuvate kolagen, ograničite unos slatkiša i gaziranih pića.
2. Nedostatak sna
Tokom noći koža se obnavlja, a tada se proizvodi i najviše kolagena. Hroničan nedostatak sna dovodi do sivog tena, podočnjaka i bržeg starenja. Potrudite se da spavate 7–8 sati svake noći.
3. Pušenje
Nikotin sužava krvne sudove, smanjuje dotok kiseonika i uništava kolagenska vlakna. Rezultat su bore oko usana, opuštena koža i ubrzano starenje lica. Prestanak pušenja je jedna od najboljih odluka za zdravlje i ljepotu kože.
4. Pretjerano sunčanje i solarijum
UV zraci su najveći neprijatelj kolagena – oni razbijaju vlakna i smanjuju njegovu proizvodnju. Zato je krema sa SPF zaštitom obavezna, čak i tokom zime ili oblačnih dana.
5. Stres i manjak fizičke aktivnosti
Hronični stres podiže nivo kortizola, hormona koji usporava obnavljanje kolagena. Uz to, nedovoljno kretanja usporava cirkulaciju, pa koža dobija manje hranljivih materija.
Kako da sačuvate i podstaknete kolagen?
- Uvrstite u ishranu namirnice bogate vitaminom C (citrusi, paprika, kivi) jer pomaže sintezu kolagena.
- Jedite proteine životinjskog i biljnog porijekla.
- Pijte dovoljno vode.
- Koristite kreme sa retinolom i peptidima.
- Razmislite o kolagenskim suplementima uz savjet ljekara.
Mnoge svakodnevne navike mogu ubrzati gubitak kolagena i dovesti do prevremenog starenja kože. Dobra vijest je da promjene u načinu života i ishrani mogu značajno usporiti taj proces i pomoći da vaša koža što duže ostane čvrsta i mladolika.
(MONDO/Lepa&srećna)