Navike koje uništavaju kolagen i ubrzavaju starenje kože: Sigurno bar dvije stvari radite svakodnevno

Saznajte koje svakodnevne navike uništavaju kolagen u vašoj koži i ubrzavaju starenje, i kako da ih zamijenite zdravim izborima.

Izvor: Shutterstock

Kolagen je najvažniji protein u našem tijelu koji čuva elastičnost, čvrstinu i mladolik izgled kože. Nažalost, njegova prirodna proizvodnja počinje da opada već poslije 25. godine, a određene svakodnevne navike dodatno ubrzavaju taj proces. Ako želite da što duže zadržite mladalački izgled, obratite pažnju na sledeće faktore.

1. Previše šećera u ishrani

Rafinisani šećer se vezuje za proteine u tijelu i stvara proces poznat kao glikacija. On oštećuje kolagen i elastin, pa koža postaje manje elastična i sklona borama. Ako želite da sačuvate kolagen, ograničite unos slatkiša i gaziranih pića.

2. Nedostatak sna

Tokom noći koža se obnavlja, a tada se proizvodi i najviše kolagena. Hroničan nedostatak sna dovodi do sivog tena, podočnjaka i bržeg starenja. Potrudite se da spavate 7–8 sati svake noći.

3. Pušenje

Nikotin sužava krvne sudove, smanjuje dotok kiseonika i uništava kolagenska vlakna. Rezultat su bore oko usana, opuštena koža i ubrzano starenje lica. Prestanak pušenja je jedna od najboljih odluka za zdravlje i ljepotu kože.

4. Pretjerano sunčanje i solarijum

UV zraci su najveći neprijatelj kolagena – oni razbijaju vlakna i smanjuju njegovu proizvodnju. Zato je krema sa SPF zaštitom obavezna, čak i tokom zime ili oblačnih dana.

PReterano sunčanje uništava kolagen

Izvor: Shutterstock

5. Stres i manjak fizičke aktivnosti

Hronični stres podiže nivo kortizola, hormona koji usporava obnavljanje kolagena. Uz to, nedovoljno kretanja usporava cirkulaciju, pa koža dobija manje hranljivih materija.

Kako da sačuvate i podstaknete kolagen?

Uvrstite u ishranu namirnice bogate vitaminom C (citrusi, paprika, kivi) jer pomaže sintezu kolagena.

Jedite proteine životinjskog i biljnog porijekla.

Pijte dovoljno vode.

Koristite kreme sa retinolom i peptidima.

Razmislite o kolagenskim suplementima uz savjet ljekara.

Mnoge svakodnevne navike mogu ubrzati gubitak kolagena i dovesti do prevremenog starenja kože. Dobra vijest je da promjene u načinu života i ishrani mogu značajno usporiti taj proces i pomoći da vaša koža što duže ostane čvrsta i mladolika.

(MONDO/Lepa&srećna)