Ovo obavezno uradite u septembru: Jednostavan tretman spriječiće da vaše tuje potamne i uvenu

Ovo obavezno uradite u septembru: Jednostavan tretman spriječiće da vaše tuje potamne i uvenu

Autor Tamara Veličković
0

Redovno zalivanje tuja je obavezno u jesen.

Ne dozvolite da tuje propadnu: Ovi jesenji trikovi čuvaju vašu živu ogradu Izvor: Shutterstock.com/K-FK

Tuje, koje već godinama krase dvorišta, cijenjene su zbog svoje svestranosti i i elegancije. Formiraju guste žive ograde koje ne samo da obezbjeđuju privatnost, već i dodaju posebnu ljepotu svakoj bašti. Ipak, nepravilna nega može brzo da dovede do toga da njihove intenzivno zelene iglice počnu da tamne, a same biljke da venu. Jesen je ključni period da se pobrinemo za njihovu "kondiciju" pred dolazak zime.

Iako se smatraju prilično otpornim, zdravlje tuja u velikoj mjeri zavisi od redovne njege. Najčešća greška u održavanju zapravo je jednostavnija nego što se misli.

Izvor: Shutterstock.com/Andrey Abryutin

Redovno zalivanje tuja obaveza je svakog baštovana u jesen. Najbolje vrijeme za to je kasna jesen, dok se temperature još uvijek drže iznad nule. Važno je da voda dospije direktno u zemljište oko korena, a ne po iglicama. Vlaga na njihovoj površini može da pogoduje razvoju gljivičnih bolesti. Uz dovoljno vlage, biljka će uspeti da napravi zalihe koje će joj pomoći da preživi zimske hladnoće.

Kako još da pripremite tuje za zimu?

Zalivanje nije jedini korak. Da bi se tuje očuvale u najboljoj formi, preporučuju se i dodatne mjere:

  • Postavljanje sloja malča oko biljaka pomoći će da se zadrži vlaga u zemlji i da se korijenje zaštiti od mraza.
  • Kod mladih ili posebno vjetru izloženih biljaka, važno je postaviti zaštitne prekrivače koji će ih čuvati od ekstremnih vremenskih uslova.
  • Početkom jeseni korisno je upotrebiti đubrivo bogato kalijumom, koje će ojačati biljke pred zimu. Treba izbjegavati đubriva s azotom jer ona podstiču rast koji u ovom periodu nije poželjan.

