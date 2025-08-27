Povrće koje se sadi u septembru donosi prinos do zime: Neko uspjeva i u saksiji, ovo su savjeti stručnjaka

Saznajte stručne savjete za septembarsku sadnju špinata, šargarepe, salate i još 10 vrsta povrća koje uspjevaju u jesen.

Septembar je savršeno vrijeme za sadnju mnogih vrsta povrća koje će vas obradovati bogatim prinosima u jesen i rano proljeće. Hladnije temperature i kraći dani pogodni su za biljke koje uspevaju u blažem svjetlu i pod blagim mrazom.

1. Špinat

Špinat se brzo razvija i idealan je za sadnju u septembru. Preferira hladnije vrijeme i vlažno tlo. Može se koristiti svjež za salate ili kao dodatak kuvanim jelima, a prve listove možete brati već za 4–6 nedjelja.

Količina sjemena: 2–3 g po metru reda

2–3 g po metru reda Razmak: 5–10 cm između biljaka

5–10 cm između biljaka Berba: 4–6 nedjelja nakon nicanja, počnite sa spoljnim listovima

2. Rukola

Rukola voli sunčana mjesta i dobro drenirano tlo. Njeni listovi su začinjeni i aromatični, a biljke brzo rastu – spremne za berbu su već nakon mjesec dana. Redovno zalivanje i zaštita od prvih mrazeva osiguraće kvalitetan prinos.

Količina sjemena: 3–4 g po metru reda

3–4 g po metru reda Razmak: 5–8 cm između biljaka

5–8 cm između biljaka Berba: 3–4 nedelje, berite list po list za duži period berbe

Rukola

3. Salata

Salata se može saditi direktno u zemlju ili u posude. Brzo raste i omogućava višekratnu berbu listova. Septembarska sadnja znači da ćete uživati u svježim salatama tokom cijele jeseni, prije nego što stigne zima.

Količina sjemena: 5–6 g po metru reda

5–6 g po metru reda Razmak: 20–25 cm između biljaka

20–25 cm između biljaka Berba: 6–8 nedelja, može se seći više puta po listovima

Zelena salata u saksiji

4. Blitva

Blitva je izuzetno otporna i pogodno je povrće za septembarsku sadnju. Voli plodno, vlažno tlo i sunčana mjesta. Može se koristiti u supama, varivima ili kao dodatak salatama.

Količina sjemena: 4–5 g po metru reda

4–5 g po metru reda Razmak: 20–30 cm između biljaka

20–30 cm između biljaka Berba: 5–6 nedjelja, berite spoljne listove redovno

Blitva

5. Šargarepa

Šargarepa posađena u septembru uspijeva i u hladnijem tlu. Blagi jesenji mraz čini koren slađim i ukusnijim. Sadite je u dobro pripremljenu zemlju i redovno zalivajte kako bi korijen bio ravnomjeran i sočan.

Količina sjemena: 3–4 g po metru reda

3–4 g po metru reda Razmak: 3–5 cm između biljaka

3–5 cm između biljaka Berba: 10–12 nedelja, koren je sladak nakon blagih mrazeva

Šargarepa

6. Rotkvice

Rotkvice rastu vrlo brzo i spremne su za berbu već za 3–4 nedelje. Idealne su za ranu jesen i odlične za svežinu u salatama ili kao dekorativan dodatak jelima.

Količina sjemena: 5–6 g po metru reda

5–6 g po metru reda Razmak: 5–7 cm između biljaka

5–7 cm između biljaka Berba: 3–4 nedelje, redovno branje podstiče nove plodove

Rotkvica

7. Cvekla

Cvekla voli sunčana mesta i plodno tlo. Može se koristiti kako list, tako i korijen, a septembarska sadnja omogućava berbu kasne jeseni.

Količina sjemena: 4–5 g po metru reda

4–5 g po metru reda Razmak: 10–15 cm između biljaka

10–15 cm između biljaka Berba: 8–10 nedjelja, korijen i list se mogu koristiti

Cvekla

8. Peršun

Peršun je začinska biljka koja se može saditi u septembru za sveže listove tokom jeseni. Preferira vlažno tlo i sunčano ili polusenovito mjesto.

Količina sjemena: 2–3 g po metru reda

2–3 g po metru reda Razmak: 15–20 cm između biljaka

15–20 cm između biljaka Berba: 6–8 nedjelja, berite spoljne listove, unutrašnji listovi rastu dalje

Peršun

9. Mirođija

Mirođija voli sunčana mjesta i dobro dreniranu zemlju. Njeni listovi su idealni za začinjavanje jesenjih jela, a sadnjom u septembru obezbjeđujete stalni izvor svježe mirođije.

Količina sjemena: 2–3 g po metru reda

2–3 g po metru reda Razmak: 10–15 cm između biljaka

10–15 cm između biljaka Berba: 4–6 nedjelja, listovi se mogu brati više puta

Mirođija

10. Korijander

Korijander se brzo razvija i najbolje uspijeva u blagim jesenskim uslovima. Može se koristiti svjež ili sušen, a septembarska sadnja omogućava kontinuiranu berbu listova i sjemena.

Količina sjemena: 3–4 g po metru reda

3–4 g po metru reda Razmak: 10–15 cm između biljaka

10–15 cm između biljaka Berba: 4–6 nedelja, listovi i seme su jestivi

Korijander

Savjeti za uspješnu septembarsku sadnju:

Pripremite zemlju dodavanjem komposta ili organskih đubriva.

Sadite biljke u redove ili posude sa dovoljno prostora za rast.

Zaštitite osjetljive biljke od prvih mrazeva folijom ili malčem.

Redovno zalivanje i uklanjanje uvelih listova osiguraće zdrav i kvalitetan prinos.

Uz pravilnu njegu, povrće posađeno u septembru može vam obezbijediti svježe namirnice i obogatiti vaš vrt u jesenjim mjesecima.

