Povrće koje se sadi u septembru donosi prinos do zime: Neko uspjeva i u saksiji, ovo su savjeti stručnjaka

Saznajte stručne savjete za septembarsku sadnju špinata, šargarepe, salate i još 10 vrsta povrća koje uspjevaju u jesen.
Septembar je savršeno vrijeme za sadnju mnogih vrsta povrća koje će vas obradovati bogatim prinosima u jesen i rano proljeće. Hladnije temperature i kraći dani pogodni su za biljke koje uspevaju u blažem svjetlu i pod blagim mrazom.
1. Špinat
Špinat se brzo razvija i idealan je za sadnju u septembru. Preferira hladnije vrijeme i vlažno tlo. Može se koristiti svjež za salate ili kao dodatak kuvanim jelima, a prve listove možete brati već za 4–6 nedjelja.
- Količina sjemena: 2–3 g po metru reda
- Razmak: 5–10 cm između biljaka
- Berba: 4–6 nedjelja nakon nicanja, počnite sa spoljnim listovima
2. Rukola
Rukola voli sunčana mjesta i dobro drenirano tlo. Njeni listovi su začinjeni i aromatični, a biljke brzo rastu – spremne za berbu su već nakon mjesec dana. Redovno zalivanje i zaštita od prvih mrazeva osiguraće kvalitetan prinos.
- Količina sjemena: 3–4 g po metru reda
- Razmak: 5–8 cm između biljaka
- Berba: 3–4 nedelje, berite list po list za duži period berbe
3. Salata
Salata se može saditi direktno u zemlju ili u posude. Brzo raste i omogućava višekratnu berbu listova. Septembarska sadnja znači da ćete uživati u svježim salatama tokom cijele jeseni, prije nego što stigne zima.
- Količina sjemena: 5–6 g po metru reda
- Razmak: 20–25 cm između biljaka
- Berba: 6–8 nedelja, može se seći više puta po listovima
4. Blitva
Blitva je izuzetno otporna i pogodno je povrće za septembarsku sadnju. Voli plodno, vlažno tlo i sunčana mjesta. Može se koristiti u supama, varivima ili kao dodatak salatama.
- Količina sjemena: 4–5 g po metru reda
- Razmak: 20–30 cm između biljaka
- Berba: 5–6 nedjelja, berite spoljne listove redovno
5. Šargarepa
Šargarepa posađena u septembru uspijeva i u hladnijem tlu. Blagi jesenji mraz čini koren slađim i ukusnijim. Sadite je u dobro pripremljenu zemlju i redovno zalivajte kako bi korijen bio ravnomjeran i sočan.
- Količina sjemena: 3–4 g po metru reda
- Razmak: 3–5 cm između biljaka
- Berba: 10–12 nedelja, koren je sladak nakon blagih mrazeva
6. Rotkvice
Rotkvice rastu vrlo brzo i spremne su za berbu već za 3–4 nedelje. Idealne su za ranu jesen i odlične za svežinu u salatama ili kao dekorativan dodatak jelima.
- Količina sjemena: 5–6 g po metru reda
- Razmak: 5–7 cm između biljaka
- Berba: 3–4 nedelje, redovno branje podstiče nove plodove
7. Cvekla
Cvekla voli sunčana mesta i plodno tlo. Može se koristiti kako list, tako i korijen, a septembarska sadnja omogućava berbu kasne jeseni.
- Količina sjemena: 4–5 g po metru reda
- Razmak: 10–15 cm između biljaka
- Berba: 8–10 nedjelja, korijen i list se mogu koristiti
8. Peršun
Peršun je začinska biljka koja se može saditi u septembru za sveže listove tokom jeseni. Preferira vlažno tlo i sunčano ili polusenovito mjesto.
- Količina sjemena: 2–3 g po metru reda
- Razmak: 15–20 cm između biljaka
- Berba: 6–8 nedjelja, berite spoljne listove, unutrašnji listovi rastu dalje
9. Mirođija
Mirođija voli sunčana mjesta i dobro dreniranu zemlju. Njeni listovi su idealni za začinjavanje jesenjih jela, a sadnjom u septembru obezbjeđujete stalni izvor svježe mirođije.
- Količina sjemena: 2–3 g po metru reda
- Razmak: 10–15 cm između biljaka
- Berba: 4–6 nedjelja, listovi se mogu brati više puta
10. Korijander
Korijander se brzo razvija i najbolje uspijeva u blagim jesenskim uslovima. Može se koristiti svjež ili sušen, a septembarska sadnja omogućava kontinuiranu berbu listova i sjemena.
- Količina sjemena: 3–4 g po metru reda
- Razmak: 10–15 cm između biljaka
- Berba: 4–6 nedelja, listovi i seme su jestivi
Savjeti za uspješnu septembarsku sadnju:
- Pripremite zemlju dodavanjem komposta ili organskih đubriva.
- Sadite biljke u redove ili posude sa dovoljno prostora za rast.
- Zaštitite osjetljive biljke od prvih mrazeva folijom ili malčem.
- Redovno zalivanje i uklanjanje uvelih listova osiguraće zdrav i kvalitetan prinos.
Uz pravilnu njegu, povrće posađeno u septembru može vam obezbijediti svježe namirnice i obogatiti vaš vrt u jesenjim mjesecima.
(MONDO)