Najopasnije biljke u bašti: Kraljica otrova, tihi ubica ili zavodljiva trovačica - da li ih imate u dvorištu?

Gutanje nekih dijelova ili dodir sa ovim biljakama može da izazove ozbiljne alergijske reakcije, trovanje, pa i smrt.

Izvor: Shutterstock

Rad u bašti je omiljena aktivnost mnogih – donosi radost i ljepotu, daje nam sveže plodove za ishranu i liječenje. Ipak, među šarenim cvjetovima i bujnim zelenilom kriju se i opasnosti.

Mnoge otrovne biljke nalaze se upravo u dvorištima i mogu da ugroze zdravlje djece, kućnih ljubimaca, pa čak i odraslih. Gutanje ili dodir sa nekim od ovih biljaka može izazvati ozbiljne alergijske reakcije, trovanje, pa i smrt.

U nastavku predstavljamo najopasnije otrovne biljke koje se često nalaze u vrtovima, njihove štetne efekte i nudimo savete za zaštitu.

1. Oleander (Nerium oleander) – tihi ubica

Oleander je visok žbun sa dugim kožastim listovima koji rastu u grupama po tri. Na vrhovima grančica rastu šareni cvjetovi u različitim bojama – od roze, crvene do bijele. Ipak, cijela biljka je izuzetno otrovna, jer sadrži kardioglikozide koji mogu izazvati poremećaje rada srca, mučninu, povraćanje i čak smrt. Posebno je opasno i dim koji nastaje sagorijevanjem oleandera. Izbegavajte paljenje grančica, držite djecu i pse podalje, a pri radu nosite zaštitne rukavice.

2. Beladona (Atropa belladonna) – zavodljiva, ali otrovna

Izvor: Shutterstock

Ova biljka, poznata i kao bjeladona, važi za jednu od najotrovnijih. Bobice i listovi sadrže atropin i skopolamin, supstance koje su se nekada koristile u medicini, ali u prevelikim količinama izazivaju proširene zenice, halucinacije, grčeve i ubrzan rad srca, a mogu dovesti i do smrti. Beladonu ne treba saditi u domaćim vrtovima, djecu treba upoznati sa opasnostima, a pri radu sa biljkom obavezne su rukavice.

3. Rododendron i azaleja – lijepe, ali smrtonosne

Poznate žbunaste biljke sa cvetovima koji mame pogled, ali u sebi sadrže grijanotoksine. U istoriji je poznato da su rimski vojnici otrovani "ludim medom" napravljenim od azalejinih cvetova. Listovi, nektar i cvetovi mogu izazvati mučninu i povraćanje.

4. Narcis (Narcissus) – skrivena opasnost iz zemlje

Narcisi su simbol proleća, ali njihovi lukovice sadrže alkaloid likorin koji može izazvati ozbiljna trovanja: gubitak svesti, konvulzije, povraćanje i bolove u stomaku. Lukovice držite podalje od hrane i pazite na djecu u blizini.

5. Kukuta (Conium maculatum) – biljka koja je otrovala Sokrata

Ova biljka podseća na divlji peršun, ali je veoma otrovna. Sadrži koniin koji paralizuje nervni sistem i dovodi do gušenja. Ukoliko je imate u vrtu, odmah je uklonite uz zaštitu ruku, jer otrov može proći i kroz kožu.

Izvor: Shutterstock

6. Digitalis ili naprstak (Digitalis purpurea) – lijepa, ali smrtonosna

Ova biljka sa zvonastim ljubičastim, belim ili žutim cvetovima sadrži digitalis koji se koristi u lijekovima za srce, ali u prevelikoj količini može usporiti ili poremetiti rad srca i izazvati trovanje. Ne sadite je u baštama gde se igraju djeca i dobro operite ruke posle rada sa njom.

7. Zevalica (Aconitum) – kraljica otrova

Prelijepi ljubičasti cvijet poznat i kao “vukova muka” sadrži snažan neurotoksin akonitin, koji oštećuje srce i nervni sistem. Trovanje se manifestuje zastojem srca, paralizom disanja, trncima i utrnulosti. Zaštitne rukavice su neophodne pri radu sa ovom biljkom.

8. Đurđevak (Convallaria majalis) – mirisna, ali smrtonosna

Izvor: Shutterstock

Omiljena u vrtovima zbog mirisa, ova biljka je izuzetno otrovna zbog kardioglikozida u listovima i cvjetovima. Može izazvati nesvjesticu, konvulzije, usporen rad srca, mučninu i povraćanje. Sadite đurđevak na mestima nedostupnim djeci i ljubimcima i izbjegavajte ga u aranžmanima za trpeze.

Vrt je mjesto ljepote i mira, ali je važno da pre nego što uvedete novu biljku, dobro istražite da li je bezbjedna za vas i vaše najbliže. Edukujte sebe i porodicu o opasnostima otrovnih biljaka i pazite na djecu i kućne ljubimce. Uz oprez, vaš vrt može biti sigurno i prijatno mjesto za sve.

