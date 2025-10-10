Da li i vi imate "jesenje lice"? Zašto nam koža pati kad padnu temperature i kako je zaštititi

"Jesenje lice" je fenomen na koji dermatolozi upozoravaju u hladnijim danima.

Kako temperature padaju, a grijanje se uključuje, mnogi primijete da im je lice suvlje, zategnutije i osjetljivije nego inače - fenomen koji dermatolozi ponekad nazivaju "jesenje lice".

Kako objašnjava doktor Derik Filips, dermatolog i portparol Britanske fondacije za kožu, sve se svodi na stanje našeg zaštitnog sloja kože, tačnije, barijere koja štiti epiderm i čuva vlagu.

"Uloga kožne barijere je da štiti unutrašnju sredinu - da spriječi ulazak virusa, bakterija i zagađenja, a da zadrži vlagu unutra. Kada se ta barijera ošteti, voda izlazi napolje, a iritansi ulaze, pa koža postaje suva, crvena i upaljena", kaže dermatolog.

Zašto koža pati u jesen?

Kako se vrijeme mijenja, vlažnost vazduha opada, pa se isušuje i koža. Centralno grijanje dodatno pogoršava stanje.

"Nemojte da sjedite preblizu radijatoru. To može ozbiljno da isušuje kožu", savjetuje doktor Filips i dodaje da bi najbolje bilo da nabavite ovlaživač vazduha koji vraća vlagu u prostor.

"To je jednostavan način da dodate hidrataciju koži", dodaje on.

Dugo, vrelo tuširanje je još jedan problem.

"Vreli tuševi uklanjaju prirodne zaštitne masnoće sa površine kože. Zato koža može da postane crvena, zategnuta i osjetljiva",objašnjava doktor Filips.

Šta oštećuje zaštitnu barijeru kože?

Sve što isušuje ili preopterećuje kožu, može da oslabi njene prirodne odbrambene mehanizme, uključujući jake sapune, pretjerano pilingovanje, opekotine od sunca ili previše aktivnih sastojaka poput retinola i kiselina. Na to utiču i stres, starenje, genetika i određena zdravstvena stanja, poput dijabetesa.

Kožna oboljenja poput dermatitisa, ekcema i rozacee dodatno pogoršavaju situaciju jer remete barijeru i izazivaju upale.

Dermatitis je opšti naziv za iritiranu, upaljenu kožu koja može da bude crvena, svrbi i boli, često zbog reakcije na sapune, mirise ili deterdžente.

je opšti naziv za iritiranu, upaljenu kožu koja može da bude crvena, svrbi i boli, često zbog reakcije na sapune, mirise ili deterdžente. Ekcem , poznat i kao atopijski dermatitis, hronično je stanje u kojem koža ne zadržava dovoljno vlage, što dovodi do suvoće, svraba i pucanja.

, poznat i kao atopijski dermatitis, hronično je stanje u kojem koža ne zadržava dovoljno vlage, što dovodi do suvoće, svraba i pucanja. Rozacea je često zapaljensko oboljenje koje izaziva crvenilo, vidljive kapilare i bubuljičaste osipe, naročito na obrazima i nosu.

Doktor Filips poredi kožnu barijeru sa zidom od cigala, gdje ulja i masne kiseline djeluju kao "malter" koji sve drži na okupu.

"Kada taj malter počne da se raspada, sve postaje nestabilno. Tada koža postaje gruba, peče poslije umivanja ili lako pocrveni nakon nanošenja preparata", objašnjava.

Vremenom, to konstantno, blago zapaljenje može da učini da koža izgleda umorno, neujednačeno i sklono bubuljicama ili ponovnim epizodama ekcema i rozacee.

