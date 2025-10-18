logo
Najviše selo u Evropi i život van civilizacije: Zavijano je šest mjeseci godišnje, ali privlači sve više turista (FOTO)

Najviše selo u Evropi i život van civilizacije: Zavijano je šest mjeseci godišnje, ali privlači sve više turista (FOTO)

Izvor Eupravozato
0

Na visini od 2.100 metara, u podnožju Kavkaza, nalazi se selo koje već dvije hiljade godina prkosi vremenu i izolaciji. Iako ga snijeg odsiječe od svijeta na pola godine, ovo zabačeno gruzijsko mjesto pod UNESCO zaštitom postalo je sve popularnije među turistima

Ušguli je najviše selo u Evropi koje krije život van civilizacije Izvor: Shutterstock/Guitar photographer

Ušguli, smješteno na visini od 2.100 metara u gruzijskoj regiji Svaneti, nosi titulu najviše trajno naseljenog sela u Evropi.

Nalazi se u podnožju planine Škhara, jednog od najviših vrhova Kavkaza, a život u ovom zabačenom mjestu traje neprekidno već skoro dvije hiljade godina.

Međutim, svakodnevica u Ušguliju daleko je od jednostavne. Selo je jedno od najizolovanijih u Gruziji, sa slabom saobraćajnom infrastrukturom, a snijeg ovdje pada i do šest mjeseci godišnje, što ga čini gotovo nepristupačnim tokom zime.

Ušguli
Izvor: Shutterstock/Creative Travel Projects

U tom periodu, oko 70 porodica, što je otprilike 250 stanovnika, živi potpuno odsječeno od ostatka svijeta.

Stanovnici Ušgulija su poznati po svojoj upornosti i ponosu.

Govore vlastitim jezikom, svanskim, i uglavnom se bave stočarstvom.

Iako su uslovi surovi, selo je posljednjih godina postalo zanimljivo turistima, posebno otkako se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Ušguli čuva svoju bogatu tradiciju kroz Etnografski muzej, a posjetioci mogu obići i obližnju kapelu Lamaria iz 12. vijeka, poznatu po izuzetnim srednjovjekovnim freskama.

Ovo zabačeno selo danas predstavlja jedinstven spoj istorije, kulture i preživljavanja u teškim uslovima.

(M.A./EUpravo zato/punkufer.dnevnik.hr)

