Na dnevnom redu 50 tačaka: Pred banjalučkim odbornicima "maratonska" sjednica

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Odbornici Skupštine grada Banjaluka danas će zasjedati na sjednici sa izuzetno obimnim dnevnim redom od čak 50 tačaka, među kojima dominiraju izmjene regulacionih planova i prijedlozi novih kreditnih zaduženja.

Dnevni red sjednice Skupštine grada Banjaluka Izvor: Mondo/Slaven Petković

U fokusu će biti 11 regulacionih planova, uključujući ponovna razmatranja ranije osporavanih dokumenata kao što su „Centar – Jug“, „Lazarevo 3“ i „Park“, ali i izmjene koje se odnose na više gradskih zona – „Borik“, „Lazarevo“, „Paprikovac – Petrićevac“ i centralno gradsko područje. Riječ je uglavnom o planovima koji na prethodnoj sjednici nisu dobili podršku odbornika.

Jedna od ključnih tema biće i tri prijedloga kreditnog zaduženja kroz program kapitalnih investicija. Planirano je da se Grad zaduži ukupno 12,6 miliona KM za izgradnju javnih garaža, rekonstrukciju Parka „Petar Kočić“ i izgradnju te obnovu dječijih igrališta.

Pred odbornicima Skupštine grada će se naći i prijedlog odluke o dodjeli parcela za besplatno pravo građenja, namijenjen porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina, kao i samohranim roditeljima.

Na dnevnom redu je i razmatranje saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju zemljišta radi izgradnje mosta u naselju Dolac, kao i preraspodjela budžetskih sredstava, uključujući povećanje izdvajanja za turističke manifestacije.

Osim toga, odbornici će raspravljati i o brojnim drugim pitanjima – od imenovanja članova školskih odbora, preko izvještaja javnih ustanova i preduzeća, do odluka o raspolaganju gradskim zemljištem i poslovnim prostorima.

Sjednica koja počinje danas mogla bi donijeti važne odluke za dalji razvoj grada, ali i otvoriti nova politička pitanja, s obzirom na to da su pojedine tačke već ranije izazvale neslaganja među odbornicima.

