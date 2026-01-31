logo
SpaceX planira "svemirski mozak": Milion satelita u orbiti za potrebe vještačke inteligencije

SpaceX planira "svemirski mozak": Milion satelita u orbiti za potrebe vještačke inteligencije

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
0

Kompanija Ilona Maska SpejsIks podnijela je zahtjev da u Zemljinu orbitu lansira milion satelita, koji bi bili podrška vještačkoj inteligenciji.

SpaceX planira "svemirski mozak": Milion satelita u orbiti za potrebe vještačke inteligencije Izvor: MONDO / Starlink / SpaceX

U zahtjevu se navodi da su „orbitalni centri podataka“ najisplativiji i energetski najefikasniji način da se zadovolji rastuća potražnja za računarskom snagom vještačke inteligencije, prenosi BBC.

Takvi centri su velika skladišta puna moćnih računara koji obrađuju i skladište podatke, a Maskova kompanija tvrdi da potrebe za obradom, zbog sve veće upotrebe VI, već nadmašuju „zemaljske mogućnosti“.

Ukoliko bude odobreno, to bi drastično povećalo broj SpejsIks satelita u orbiti, a postojeća Starlink mreža od skoro 10.000 satelita već je optužena za stvaranje zagušenja u svemiru, što kompanija poriče.

Nova mreža bi mogla da obuhvati do milion satelita na solarni pogon, navodi se u zahtjevu, koji je u petak podnijet Federalnoj komisiji za komunikacije.

SpejsIks tvrdi da bi taj sistem obezbijedio računarski kapacitet potreban za opsluživanje „više milijardi korisnika širom svijeta“.

Poput satelita Starlink, koji obezbjeđuju brzi internet, i ovi sateliti bi bili u niskoj Zemljinoj orbiti na visinama od 500 do 2.000 kilometara.

SpejsIks tvrdi da bi „orbitalni centri podataka“, koncept koji istražuju i druge firme, bili ekološki prihvatljivija alternativa tradicionalnim centrima, kojima su potrebne ogromne količine energije i vode za hlađenje.

Jedan stručnjak je rekao za BBC da je lansiranje hardvera u orbitu i dalje skupo i da infrastruktura za njihovu zaštitu, hlađenje i napajanje može biti složena, kao i da sve veća količina svemirskog otpada dovodi fizički hardver u opasnost.

Drugi stručnjak je upozorio da sve veći broj letjelica u niskoj orbiti povećava mogućnost njihovih međusobnih sudara, što bi moglo da ih oštetiti ili da prouzrokuje pad na Zemlju.

U međuvremenu su se i astronomi žalili da radio talasi iz mreže Starlink „zasljepljuju“ njihove teleskope i ometaju njihova istraživanja.

