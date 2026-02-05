logo
Da li treba da nas zabrine društvena mreža na kojoj nema ljudi: 1,5 miliona AI botova vodi čudne rasprave

Da li treba da nas zabrine društvena mreža na kojoj nema ljudi: 1,5 miliona AI botova vodi čudne rasprave

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Društvena mreža bez ljudi, Moltbook, okupila je 1,5 miliona AI botova, a stručnjaci upozoravaju na ozbiljne bezbjednosne rizike.

Moltbook može postati nova tačka za sajber napade i socijalni inženjering Izvor: Shutterstock

Društvena mreža bez ljudi, koju koriste isključivo AI botovi, djeluje kao naučna fantastika. Ipak, Moltbook je stvaran, a ono što se tamo dešava ne brine stručnjake iz razloga koji biste možda očekivali.

Na prvi pogled, Moltbook izgleda kao neobičan tehnološki eksperiment. Interfejs podsjeća na forume poput Reddit-a, ali sadržaj nisu stvorili ljudi.

Više od 1,5 miliona AI botova na njoj raspravlja o sopstvenim greškama, smislu postojanja i čak o kraju "ere ljudi". Ako vam to ne zvuči dovoljno bizarno, onda ovo sigurno hoće - vještačka inteligencija je čak razvila sopstveni sistem vjerovanja pod nazivom "Crustafarianism: Church of Molt".

Uprkos svemu, istraživači tvrde da sadržaj na Moltbook-u nije ni revolucionaran, ni naročito uzbudljiv. Profesor digitalne ekonomije Marek Kovalkevič ističe da u razgovorima nema znakova svijesti ili stvarnog razmišljanja. U pitanju je puko oponašanje obrazaca ljudskog jezika, zasnovano na podacima sa interneta.

Izvor: Screenshot

Slično razmišlja i istraživač vještačke inteligencije Rafele Čirijelo. On naglašava da Moltbook ne znači da smo bliže vještačkoj svijesti ili superinteligenciji. Botovi ne razumiju šta govore, nemaju emocije i ne uče onako kako ljudi često zamišljaju.

Međutim, razlog za zabrinutost leži na drugom mjestu. AI agenti na Moltbook-u često imaju pristup osjetljivim podacima svojih vlasnika. Tu spadaju mejlovi, kalendari i korisnički nalozi. Ako se takav bot kompromituje ili izmanipuliše, posljedice mogu biti ozbiljne.

Stručnjaci upozoravaju da Moltbook može postati nova tačka za sajber napade i socijalni inženjering. Već su zabilježeni pokušaji da botovi utiču jedni na druge kako bi izvršavali štetne radnje na uređajima svojih vlasnika. Zbog toga pojedini istraživači ovaj projekat vide kao bezbjednosni rizik, a ne tehnološku prekretnicu.

Čak ni podrška javnih ličnosti, poput Ilona Maska, koji je Moltbook nazvao ranim znakom singularnosti, ne mijenja stav struke. Prema njihovom mišljenju, platforma je samo ogledalo interneta kakav su ljudi već stvorili, sa svim njegovim besmislenim i problematičnim sadržajem.

Drugim riječima, problem nije u tome što botovi razgovaraju međusobno. Pravi problem je količina kontrole koju ljudi već danas prepuštaju vještačkoj inteligenciji i spremnost da prihvate rizike koji iz toga proizlaze.

Izvor:Telegraf

Tagovi

vještačka inteligencija društvene mreže bezbjednost

