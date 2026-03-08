Selektor "zmajeva" saopštio širi spisak za predbaraž

Damir Doborac odredio je spisak igrača za mečeve sa tzv. Kosovom.

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac saopštio je širi spisak igrača na koje računa za mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv tzv. Kosova.

Na preliminarnom spisku su se našli: Bekir Čordalija (Kjelce), Berin Brkić (Bregenc), Zoran Radić (Saran), Slađan Subotić (Maglaj), Aldin Alihodžić (Izviđač), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana), Mirko Mišetić (Izviđač), Emir Delić (Maglaj), Omer Mehmedović (Riko Ribnica), Elmas Avdić (Trimo Trebnje), Mislav Grgić (Đer), Alen Hadžimuhamedović (Bitighajm), Luka Knežević (Al Kor), Nikša Trivunović (Borac m:tel), Ognjen Kalamanda (Maglaj), Rijad Sinanović (Konjuh), Domagoj Alilović (Čurgoi), Amer Šahinović (Izviđač), Milan Vukšić (PLER), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister), Faris Čolaković (Vintertur), Marko Panić (Budai Farkašok), Kerim Semić (Izviđač), Pavel Petrović (Linc), Ibrahim Haseljić (Nekse), Luka Perić (Celje), Edvin Dželilović (Izviđač), Marko Parežanin (Goražde), Mladen Bošković (Zrinjski), Adin Faljić (Flensburg), Dragan Šoljić (Zrinjski), Amir Muhović (Spor Tot), Ermin Ombaša (Vogošća) i Matej Ljubić (Zrinjski).

Bh. reprezentacija će 19. marta od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekati tzv. Kosovo u prvom meču predbaraža. Revanš se igra tri dana kasnije na gostujućem terenu, sa početkom u 17.00 časova.

Pobjednik ovog dvomeča će se u baražu sastati sa selekcijom Farskih Ostrva. Ovi dueli igraju se 13. ili 14. odnosno 16. ili 17. maja, a uspješniji tim iz dvomeča reprezentacija BiH i tzv. Kosova bio bi domaćin u prvom meču baraža.

