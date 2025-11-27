Na koliko se psima daje zaštita od parazita? "Vlasnici nisu baš svjesni, a za mlade ljubimce je smrtonosno"

Veterinar Vladimir Terzin objasnio je koliko je važna zaštita od parazita koju mnogi vlasnici kućnih ljubimaca zaboravljaju.

Izvor: PRVa TV /Printscreen/ArtPhoto21/Shutterstock

Zaštita od parazita kod pasa je ključna, posebno kod mladih.

Odraslim psima treba terapija na 3-4 mjeseca.

Laboratorijska kontrola pomaže da ljubimci ostanu zdravi.

Redovna kontrola crevnih parazita kod pasa ključna je za očuvanje njihovog zdravlja. Paraziti mogu da izazovu tromost, gubitak apetita i težine kod odraslih jedinki, dok kod mladih pasa mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po život, upozorio je veterinar Vladimir Terzin.

Većina parazita nije opasna za ljude, ali njihovo prisustvo zahtjeva preventivnu brigu i, po potrebi, laboratorijsku dijagnostiku. Jedna od gledateljki emisije "150 minuta" na Prvoj pitala je veterinara Terzina na koliko mjeseci se daje tableta za čišćenje od glista.

"Što se tiče terapije protiv crevnih parazita kod odraslih ljubimaca, to bi trebalo raditi na tri mjeseca, eventualno četiri. To je prevencija koja se primjenjuje. Naravno, ako imamo bilo kakvu sumnju, trebalo bi dobro provjeriti to. Može da se uradi laboratorijska analiza stolice da se vidi ima li nekih parazita ili nema. Većina, 95 odsto parazita, nije opasna za ljude, tako da vlasnici ne moraju da se brinu", rekao je veterinar Terzin.

"Psi izlaze napolje, imaju kontakt sa drugim životinjama, a nisu baš svi vlasnici svjesni da treba s vremena na vrijeme da ih očiste. Onda tu mogu da se pojave neke parazitoze. Što se tiče odraslih jedinki, obično ne mogu da naprave veliki problem, osim što mogu da postanu tromiji, bezvoljni i da izgube na kilaži, dok kod mladih jedinki to čak može da bude smrtonosno. Trebalo bi da se obrati pažnja na to, pogotovo kod ljubimaca do godinu dana starosti", upozorio je veterinar.

Paraziti ponekad mogu da se vide u izmetu, istakao je Terzin.

"Mogu, ali samo kad je invazija velika. Inače se obično ne vide. Ono što može da se vidi, to su jaja parazita koja vlasnik ne može da vidi, nažalost. Ona mogu da se vide samo laboratorijski ispod mikroskopa", rekao je veterinar Vladimir Terzin.