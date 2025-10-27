Pretukao nasmrt oca koji je htio da zaštiti sina: Određen pritvor za osumnjičenog

Istražni sudija odredio je pritvor 21-godišnjem Sabrijanu Jurkoviču, osumnjičenom za nanošenje naročito teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, nakon napada na 48-godišnjeg muškarca u Novom Mestu, koji je kasnije preminuo.

Izvor: Shutterstock

Istražni sudija odredio je pritvor 21-godišnjem Sabrijanu Jurkoviču, pripadniku romske zajednice, osumnjičenom za nanošenje naročito teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, prenose Dnevnik.si i portal Siol.net.

Riječ je o napadu grupe Roma na 48-godišnjeg muškarca koji se dogodio u nedjelju oko 2.30 časova u Novom Mestu u Sloveniji, nakon čega je napadnuti muškarac preminuo.

Prema pisanju slovenačkih medija, do napada je došlo nakon što je jedan mladić ispred novomeškog kluba LokalPatriot pozvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostiteljski radnik iz Novog Mesta, ubrzo je stigao na lice mjesta, gdje je napadnut i pretučen, a prilikom napada izgubio je puls. Hitna pomoć uspjela je da ga reanimira, ali je kasnije preminuo. Sud je saopštio da se osumnjičeni branio i nije priznao krivicu za djelo koje mu se stavlja na teret.

Policija je navela da je nakon događaja pokrenuta intenzivna kriminalistička istraga, na osnovu koje su u veoma kratkom roku uspjeli da identifikuju i uhapse osumnjičenog. Još uvijek se pregledaju svi dostupni snimci.

Mladić porijeklom iz opštine Šentjernej suočava se s optužbom za nanošenje naročito teških tjelesnih povreda sa smrtnom posljedicom, za šta je predviđena kazna zatvora od pet do 15 godina. Policija je utvrdila da postoji jedan osumnjičeni, ali je istakla da će, ukoliko se pojavi još neka osoba za koju se utvrdi da je učestvovala u napadu, i ona biti privedena.

Osumnjičeni je kao maloljetnik bio optužen za imovinska krivična djela i dva djela s elementima nasilja, od kojih je jedno bilo seksualni napad na osobu mlađu od 15 godina.

Građani u Novom Mestu i širom zemlje i dalje su u šoku, dok su ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar i ministarka pravde Andreja Katič podnijeli ostavke, a opozicija poziva na ostavku cijele vlade. Premijer Robert Golob najavio je radikalne mjere koje bi trebalo da budu predstavljene na vanrednoj sednici opštinskog veća Novog Mesta u utorak.

Na terenu su prisutni policijski službenici iz različitih jedinica, čije prisustvo ima za cilj da obezbijedi javni red i mir i osjećaj sigurnosti među građanima. "Svesni smo zabrinutosti stanovnika, te ćemo svim raspoloživim mjerama i u saradnji s lokalnom zajednicom nastaviti napore kako bismo obezbjedili sigurno okruženje i smirili situaciju. Policija će i narednih dana zadržati pojačano prisustvo i dosljedno preduzimati mere protiv svakog oblika nasilja ili nezakonitog ponašanja", saopštila je Policijska uprava Novo Mesto, prenosi Siol.net.

(Jutarnji/MONDO)